Pamela López llora al revelar que ingresó a la TV para mantener a sus hijos: "Vencí la vergüenza"

Pamela López anunció que alista una nueva denuncia contra Christian Cueva, pero en medio de su discurso no pudo evitar romper en llanto al revelar que lo que la motivó a incursionar en la televisión fueron sus hijos, alegando que el futbolista "no la apoyaría económicamente" desde su separación.

El jueves 10 de abril, la trujillana realizó una conferencia de prensa para señalar que tras aparentemente el incumplimiento de Christian Cueva con la pensión de alimentos de sus tres hijos decidió denunciarlo por violencia económica. Sin embargo, lo que sorprendió fue cuando no dudó en aprovechar en revelar cuál fue el verdadero motivo por el cual decidió incursionar en la televisión, a pesar de "no ser una persona con vínculos en el espectáculo".

Pamela López señaló, entre lágrimas, que tras su separación con el futbolista ha tenido que encontrar la forma de solventar los gastos de sus hijos y poder sacarlos adelante "sola". Es así como sostiene que tuvo que aprender a vencer la "vergüenza" para poder aparecer en distintos espacios televisivos y "facturar", algo que nunca había considerado antes del escándalo mediático.

"Yo he tenido que ingeniármelas, hacer cosas que en mi vida imaginé hacer (llora) No pertenecía al mundo del espectáculo, la televisión; sin embargo, tuve que vencer la vergüenza", señaló la influencer , visiblemente afectada.

Pamela López también confesó que si antes no había decidido denunciar a 'Cuevita' por pensión de alimentos de sus hijos era porque estaba apostando por la buena fe del 'pelotero', pero no llegaron a ningún acuerdo ni conciliación, por lo cual, alista una denuncia contra él por violencia económica en agravio de sus pequeños.