Pamela López anuncia nueva DENUNCIA contra Christian Cueva: "Que piense en sus hijos"

Pamela López rompió en llanto en medio de una conferencia de prensa al anunciar que alista una nueva denuncia contra su aún esposo Christian Cueva. La trujillana junto a su abogada aseguró que denunciará al futbolista por violencia económica en contra de sus hijos, esto debido a que presuntamente no cumple con la pensión de los pequeños.

El conflicto legal entre Pamela López y Christian Cueva parece no tener fin, a pesar de que hace unos días la Fiscalía habría archivado, por falta de pruebas suficientes, las denuncias de ambos por presunta violencia física y psicológica. Esta vez, el día jueves 10 de abril, la trujillana, en compañía de su abogada, la Dra. Rosario Sasieta, convocaron a la prensa para dar a conocer una impactante noticia.

Visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, Pamela López sostuvo que si antes no había decidido denunciar a Christian Cueva por presuntamente incumplir con la pensión de alimentos de sus hijos era porque estaba apelando a la buena fe del 'pelotero', pero al ver que no llegan a ningún acuerdo ni una conciliación decidió denunciarlo por violencia económica en agravio de sus hijos.