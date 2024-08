Pamela López descarta rectificarse con Melissa Klug tras carta notarial: "Responderé en tribunales"

26/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Firme hasta el final. Luego de que Melissa Klug enviara una carta notarial a Pamela López, el abogado de la última se ha pronunciado sobre dicha medida. Al respecto, la defensa legal de la aún esposa de Christian Cueva mencionó que su patrocinada no se rectificará por lo expuesto en su entrevista con Magaly Medina, en donde reveló que la 'blanca de Chucuito' tuvo un romance con su marido.

Abogado de Pamela López descarta rectificación

La mañana de hoy, el abogado de Pamela López brindó una entrevista para América Hoy, en donde abordó los asuntos legales que su patrocinada viene enfrentando luego de la denuncia pública que hizo contra Christian Cueva, por agresiones y violencia física y psicológica, las cuales quedaron demostradas en registros videográficos.

Entre tanto, fue consultado por la medida tomada por Melissa Klug, quien luego de ser involucrada por López dentro de los amoríos clandestinos de 'Aladino', no dudó en responder con una carta notarial, exigiendo que Pamela se rectifique por "dañar su honor" e incurrir en una "evidente difamación".

"Sobre el contenido (pruebas de las conversaciones entre Klug y Cueva), no me voy a pronunciar. Quien debe pronunciarse en los tribunales , si es que le llega una querella, es mi patrocinada. Pero sí, ella se reafirma en que no está mintiendo", resaltó el letrado, descartando algún tipo de rectificación por parte de su defendida.

No busca enfrentamiento con la Klug

Además, el abogado mencionó que lo manifestado por Pamela no busca un enfrentamiento con Melissa Klug, sino demostrar lo que ella viene denunciando: el maltrato recibido por Cueva al descubrir sus infidelidades. "Ella no tiene la intención de mostrar whatsapps, porque ese no es el contexto. Si ella lo hizo, fue porque le consultaron. Ella lo que quiere es que el Poder Judicial, Fiscalía y Policía atienda su caso", enfatizó.

Por último, resaltó que su patrocinada no tiene la intención de difamar a la empresaria chalaca, y pidió que la Klug considere la situación por la que atraviesa López. "Que una mujer víctima de violencia reciba una querella, le puede afectar. Ella no tiene nada contra la señora (Klug)", sentenció.

Recordemos que, al ser mencionada dentro del escándalo que involucra a Christian Cueva con muchas mujeres de la farándula, Melissa Klug decidió enviar una carta notarial. "Usted, Maira Pamela López Solorzano, realizó afirmaciones que no solo son infundadas, sino que también constituyen una clara difamación.", mencionó

De esta manera, el abogado de Pamela López ha manifestado que su patrocinada no piensa rectificarse con Melissa Klug, asegurando que se mantiene firme en lo revelado y que irá a los tribunales si así lo quiere la 'blanca de Chucuito'.