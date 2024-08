Samahara Lobatón reaparece tras escándalo de Melissa Klug y lanza curioso mensaje: "Habrá chismecito"

¡Ha vuelto! Samahara Lobatón ha decidido reaparecer en las redes sociales, luego de varios días de ausencia luego del escándalo que involucró a su madre, Melissa Klug, junto a Christian Cueva. Con una nueva cuenta, la influencer promete que "habrá chismecito", siempre y cuando sus seguidores cumplan con una particular propuesta.

Luego de que su cuenta en Instagram fuera "eliminada", Samahara Lobatón generó una serie de especulaciones, apuntando a que tal medida había surgido luego de la controversia entre su madre y 'Aladino'. Por varios días, nadie supo sobre el paradero de la influencer, algo que mantuvo en vilo al medio del espectáculo peruano.

Sin embargo, la noche de ayer, 23 de agosto, Lobatón volvió a aparecer desde un nuevo perfil oficial en la red social. Ella explicó los motivos por el cual se mantuvo alejada de su plataforma, revelando que no lo hizo por decisión propia.

"Mi cuenta entró en una revisión que Instagram le ha puesto el día 20 de agosto, yo no he deshabilitado mi cuenta de Instagram, no he desaparecido de Instagram, ni nada por el estilo. (...) Como soy creadora de contenido y subo publicidad, ellos han puesto en revisión mi cuenta", mencionó.