Christian cueva y Pamela López: Difunden VIDEO INÉDITO con fuerte amenaza del futbolista

Christian Cueva se encuentra en el 'ojo de la tormenta' tras la denuncia de agresión impuesta por su aún esposa, Pamela López. Sin embargo, esta vez dejó impactado a más de uno por los inéditos videos que revelan la fuerte amenaza que realizó contra la madre de sus hijos.

En un programa dominical, salieron a la luz detalles sobre el polémico caso del futbolista, donde se le ve agrediendo físicamente a la trujillana, el pasado 1 de febrero, en el interior del ascensor del edificio donde vivían juntos.

Según las imágenes difundidas, el jugador conocido como 'Aladino' aparece muy alterado y empieza a increpar a López Solórzano en aparente estado de ebriedad. La tensión aumenta hasta optar por amenazarla al ver que todo estaba siendo registrado por las cámaras de seguridad.

Según las nuevas evidencias lanzadas por el programa 'Día D', la tensión alcanza su punto máximo entre la influencer y 'Cuevita', ya que ella le vuelve a pedir que se retire de su casa por miedo a lo que le pueda pasar.

"Estás alcoholizado, eres un borracho. ¡Retírate!", dice López en medio del llanto, acusándolo de maltrato y de mal padre, por la mala imagen que proyecta con sus acciones.

Seguidamente, le reclama la transferencia que le realizó a la cantante de cumbia Pamela Franco, a lo cual, el deportista solo se muestra evasivo y pide subir a su departamento.

"No te voy a dejar subir, me acabas de maltratar. Tengo un testigo, tú me has golpeado, lo sabes perfectamente. Encima de mal padre, eres cobarde. Ahora ya lo saben los vecinos", se escucha en el video.