Pamela López revela el MOTIVO de por qué aún no se divorcia de Christian Cueva: "¿Qué busca?"

30/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López vuelve a acaparar la atención de la farándula tras revelar cuál sería el motivo de por qué aún no se divorcia del padre de sus hijos, Christian Cueva, a pesar de que él ya tiene una relación con Pamela Franco y ella fue ampayada besando al salsero Paul Michael.

¿Por qué Pamela López sigue casada con Christian Cueva?

Pamela López reveló en una reciente entrevista para 'América Hoy' que el padre de sus hijos estaría exigiendo las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio donde vive ella con sus menores, fruto del amor que alguna vez se tuvieron. Esta acción del 'pelotero' de Cienciano generó la molestia de la trujillana.

Dejó entrever que Christian Cueva estaría celoso y pendiente de su vida, algo que López Solórzano calificó como violencia psicológica. Seguidamente, sorprendió a todos al confesar que el verdadero motivo de por qué aún sigue casada con el popular 'Aladino' es por aparente decisión de él, a pesar de que ya formalizó su romance e incluso declara abiertamente su amor hacia la cumbiambera Pamela Franco.

"El señor (Christian Cueva) no se ocupa en la manutención de mis hijos. No quiere conciliar, mucho menos quiere divorciarse. ¿Entonces qué busca?", se lee en el mensaje obtenido por la reportera del magazine conducido por Janet Barboza y Ethel Pozo.

Con ello, la trujillana dejó entrever que 'Cuevita' estaría poniendo contratiempos para el proceso del divorcio tras dar por finalizado su matrimonio y retomar su vida con otra mujer.

¿Qué respondió Christian Cueva tras acusaciones de Pamela López?

Tras acusar de mal padre y no cumplir con la pensión de sus hijos, Pamela López reiteró que ella es la única que saca adelante a sus "retoños" y "no los deja de hambre". Asimismo, remarcó que no le importa que traten de dejarla "mal parada" tras ser vista divirtiéndose con otras personas.

En ese marco, Christian Cueva, a pesar de que no ha explicado directamente por qué no ha iniciado los trámites de divorcio con su expareja, sí respondió de forma 'explosiva' resaltando que no tiene interés absoluto de la vida de López.

El futbolista explicó en comunicación telefónica con una periodista de 'América Hoy' que solo se preocupa por velar la seguridad de sus hijos, en especial, al tener conocimiento de que las nanas de sus menores se habrían ido del hogar.

"Esta mujer, a mí, no me interesa en absoluto. Es de lo que más me arrepiento en la vida. Lo único que busco es a mis hijos. (...) La señora no es dueña de nada, no es dueña del departamento donde viven mis hijos. El dueño soy yo. Lo único que me preocupa son mis hijos", indicó la actual pareja de Pamela Franco.

Pamela López pide a Cueva respetar a Pamela Franco

Pamela López también expresó molesta por el pedido de Christian Cueva de querer ver las imágenes de la cámara de seguridad de su casa y por ello lo acusó de querer "ejercer dominio sobre su vida". Seguidamente, le pidió reflexionar y dejar de "husmear en su vida".

Incluso, se animó a pedirle que respete la relación que tiene, en referencia a su romance con la cumbiambera e intérprete de 'Dile la verdad'. "Eso es un acto de violencia psicológica (...) No le debería importar nada sobre mí, más aún si no es responsable con la manutención de mis menores hijos", agregó.

De esta manera, Pamela López expuso cuál sería el motivo por el cual aún no se han iniciado los trámites de divorcio con Christian Cueva. La trujillana responsabilizó a 'Aladino' de esta situación a pesar de tener a otra mujer en su vida.