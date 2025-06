Christian Cueva amenaza con demandar a 'América Hoy' por cobertura sobre su vida en Ecuador: "No jod..."

Christian Cueva sigue dando que hablar. El actual futbolista de Emelec explotó contra el programa 'América Hoy' y no dudó en asegurar que está dispuesto a demandar a sus conductores por entrometerse en su vida privada.

Durante una reciente entrevista para el podcast 'Denganche', el futbolista peruano se tomó unos minutos para referirse al reciente informe que lanzó 'América Hoy', donde uno de sus reporteros conversa, a través de una llamada telefónica, con el presidente del club Emelec y le pregunta por temas que no tienen nada que ver con el ámbito deportivo.

Según 'Aladino', el magazine matutino lleva alrededor de dos años hablando de su persona, situación que le molesta muchísimo porque no lo dejan vivir en paz menos ahora que milita en Ecuador.

"Ya vamos a cumplir dos años que hablan de mi persona, me fui al Ecuador, llamando al presidente de mi equipo, discúlpame la expresión pero, ya no jod... (...) lo único que pido es que me dejen vivir en paz", declaró al espacio deportivo.