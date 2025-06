Pamela Franco mantiene a Christian Cueva, según Lucho Mi Barrunto: "Todo le paga"

25/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco sería quien está apoyando económicamente a Christian Cueva, según declaraciones de su mejor amigo, Lucho Mi Barrunto. La revelación causó revuelo en América Hoy, donde el empresario afirmó que ella "le paga todo" al futbolista en medio de sus problemas financieros.

Lucho Mi Barrunto en 'América Hoy'

Este miércoles 25 de junio, el programa matutino América Hoy no solo encendió las pantallas con sus habituales juegos y notas, sino que lanzó una bomba que dejó boquiabiertos a Ethel Pozo, Janet Barboza y 'Giselo'.

En plena transmisión en vivo, Lucho Mi Barrunto aseguró que Pamela Franco es quien se hace cargo de todos los gastos del exseleccionado nacional.

"La señora Franco lo ha estado manteniendo al 'Cholo'", soltó sin filtro, dejando a los conductores en completo shock.

Pero eso no fue todo. Luego de la primera declaración, el programa se comunicó por teléfono con Lucho Mi Barrunto para confirmar si en verdad había dicho eso. Y él lo ratificó con total seguridad: "Esa declaración fue hecha ayer, pero, sí, yo lo he dicho".

Las deudas de Christian Cueva

Según explicó el empresario, Christian Cueva estaría atravesando una complicada situación económica.

"El Cholo le está debiendo a la FIFA más de un millón y medio de dólares. O sea, están buscando quitarle algo, cuando el Cholo está endeudado y de repente le quitan hasta todas sus propiedades, y nadie sabe. Él tiene que seguir trabajando en lo que sea, y en lo que venga", comentó con preocupación.

Pamela Franco mantiene a Christian Cueva

Lucho recalcó que ha visto con sus propios ojos cómo Pamela Franco ha estado pendiente de Cueva y lo ha estado apoyando en todo. "Yo lo he visto, no me lo han contado. La señora todo le paga a Christian", aseguró, echando más leña al fuego.

Y por si fuera poco, también lanzó una indirecta que muchos interpretaron como una comparación con Pamela López, aún esposa de Christian Cueva.

"No he visto a una mujer que quiera tanto al 'Cholo'. Con todos los problemas no lo deja, mis respetos para ella", expresó el cevichero, dejando claro que para él, Pamela Franco se ha portado mejor que cualquier otra pareja del jugador.

Hasta el momento, ni Pamela Franco ni Christian Cueva se han pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Lucho Mi Barrunto en América Hoy. Sin embargo, sus palabras han generado diversas reacciones en medios y redes sociales.