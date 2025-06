Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro más enamorados que nunca: Pareja derrocha amor por Europa

25/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro siguen causando revuelo en la farándula peruana. Y es que la parejita decidió alejarse de Lima para disfrutar libremente de su amor en Europa. Sin ningún problema, la 'Foquita' compartió imágenes de su estadía por Italia al igual que la 'Chinita'.

Farfán y Xiomy pasean por Europa

A través de las redes sociales, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro mostraron imágenes de los lugares que están visitando en Europa. Primero, la modelo compartió una serie de fotografías donde se le ve posando en las famosas calles de Italia. Al parecer su emoción fue tanta que describió al país de la siguiente manera: "Bella Italia".

Por su parte, Jefferson Farfán compartió unas fotos similares, donde luce las lujosas compras que hizo en las famosas tiendas Prada y Louis Vuitton. A su lado siempre su amada Xiomy, quien también llevaba en brazos algunas bolsas de las marcas antes mencionadas.

Xiomy Kanashiro confiesa estar enamorada de Farfán

En declaraciones a un conocido programa de espectáculos, Xiomy Kanashiro dejó en claro que por primera vez se sentía enamorada. La popular 'Chinita' confesó encontrarse en una etapa muy bonita junto a Jefferson Farfán, puesto que además de darle todo su cariño, la engríe y tiene detalles con ella, lo que considera muy especial debido a que le brinda seguridad en su relación.

"Es la primera vez que me he enamorado. Estoy en una etapa muy bonita, una etapa rosa, donde voy al cine, me llevan a comer y es bonito cuando una mujer se siente segura por el otro lado", dijo la bailarina en un primer momento.

Enseguida, al consultarle por un futuro junto a la 'Foquita', la joven conductora no dudó en asegurar que quiere todo con el exfutbolista, puesto que si no tuviera esa intención actualmente no estaría con él: "¿Por qué no pensar a futuro, porque no voy a estar con alguien para no pensar a futuro ¿No?", agregó.

De esta manera, se conoció que Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro están viviendo su luna de miel por Europa. La parejita no ha tardado en compartir imágenes de lo que está siendo su travesía por Italia y las lujosas compras que están haciendo en tiendas como Prada, Dolce & Gabanna y Louis Vuitton.