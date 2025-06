Tilsa Lozano LLORA tras AMPAY de Jackson Mora con anfitriona española: "Si te graban es porque lo buscas"

Tilsa Lozano no soportó y rompió en llanto al ver que su exesposo Jackson Mora fue ampayado con una joven anfitriona de nacionalidad española. La modelo de 42 años afirmó que si captaron al luchador junto a su nueva saliente es porque él lo está buscando.

Durante la última edición de 'La Noche Habla', se emitió un breve informe respecto al ampay de Jackson Mora con una joven anfitriona en una discoteca de Lima. Si bien la popular 'Tili' intentó referirse al tema, las ganas de llorar fueron más fuertes, por lo que prefirió no emitir palabras. Las lágrimas que brotaban de sus ojos fueron, al parecer, por decepción.

En ese momento, sus compañeros solo atinaron a consolar a la conductora, quien, ya un poco más calmada, se secó las lágrimas para continuar con su trabajo, no sin antes soltar una emblemática frase que evidenciaría sus ganas de seguir adelante pese a su ruptura amorosa: "El show tiene que continuar".

Luego de dicha situación, Tilsa Lozano optó por pronunciarse, pidiendo, en un primer momento, que dejen en paz a su exesposo, pero con una serie de comentarios 'afilados': "Déjenlo en paz. Déjenlo que tenga sus amigas, sus revolcones y lo que quiera".

Continuó su pronunciamiento: "Si tú sales a lugares públicos sabiendo que has estado con una de las mujeres más polémicas del país y te graban es porque lo has estado buscando".

Finalmente, 'Tilín' le dio un breve consejo a su exesposo, el que el incluso le recomendó hacer "encerronas" como los futbolistas para evitar que las cámaras de televisión lo graben en algún lugar de Lima.

"El único consejo que yo le puedo dar es que, si a él le molesta que este, o cualquier otro programa de farándula hable de él, debería pensar un poco y no exponerse. Has tus encerronas. Aprende de los peloteros, alquila un Airbnb. Invierte tu billete. No te vayas a lugares públicos", dijo.