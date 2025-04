Pamela López revela que el alcohol fue protagonista de su matrimonio con Christian Cueva: "Ya no sabía qué hacer"

Pamela López sorprendió a todos al no dudar en aseverar que el alcohol fue protagonista de su relación con Christian Cueva y que ello generó diversos escenarios de conflicto que la llevaron a refugiarse en Dios para encontrar una solución.

Durante su participación en el programa 'Esta Noche', la trujillana dio a conocer los episodios más inesperados que vivió al lado del padre de sus hijos antes de su polémica separación. Sin embargo, previo a ello no dudó en negar tajantemente haber ejercido violencia contra 'Cuevita' tal como él había denunciado en octubre 2024.

Como se recuerda, el futbolista reveló que la influencer le habría golpeado en el rostro durante una discusión en esas fechas y que incluso esta situación provocó la burla de su círculo cercano hasta el punto de "afectarlo psicológicamente".

Por ello, López Solórzano le señaló a la 'Chola' Chabuca que nada de ello sería cierto en ningún momento de su relación ni posterior a ella.

Pero no todo quedó ahí, ya que la expareja de Christian Cueva se animó a reiterar que el 'pelotero' tiene problema con el alcohol, lo que ocasionó duros enfrentamientos y problemas durante su matrimonio. En 2015, en un intento de poder encontrar una solución y la forma de salvar su relación, Pamela López decidió aceptar la invitación de una amiga y acudir a la Iglesia para refugiarse en Dios.

"Sí (el alcohol fue protagonista de nuestra historia de amor). En el 2015 viví una crisis con él, ahí fue donde yo conozco a Dios y comienzo a ir a la Iglesia hasta el año pasado. Yo ya no podía hacer nada por mi matrimonio, me sentía ya muy atrapada, sin saber qué hacer. No quería hacer partícipe a mi familia. Era yo sola enfrentar a mis problemas", expresó tras derramar algunas lágrimas.

El conflicto legal entre Pamela López y Christian Cueva parece no tener fin. Esta vez, el día jueves 10 de abril, la trujillana, en compañía de su abogada, la Dra. Rosario Sasieta, convocaron a la prensa para dar a conocer una impactante noticia.