Pamela López revela que Christian Cueva le fue infiel con Melissa Klug: "Tuvieron encuentros"

Pamela López brindó una entrevista exclusiva al programa de 'Magaly TV, La Firme', donde confesó fuertes momentos que vivió con Christian Cueva, siendo uno de ellos, la infidelidad que el deportista peruano habría cometido con Melissa Klug.

Tal parece que la lista de mujeres con las que Christian Cueva estuvo es muy extensa. Y es que ahora, la aún esposa del pelotero, Pamela López, le confesó a Magaly Medina, en vivo y en directo, que 'Aladino' le fue infiel con Melissa Klug en 2018.

Todo ello a raíz de que le descubrió conversaciones candentes que llevaron a que encaré, en un primer momento, a Cueva, quien no habría tenido más remedio que confesar los encuentros que mantuvo con la popular 'Blanca de Chucuito'.

"Descubrí conversaciones con ella que en su momento yo le encaré. Yo le encaro a ella porque encontré conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me fue infiel con ella" , dijo la empresaria en el programa de Magaly Medina.

En seguida, López relató que le escribió a Melissa Klug con el objetivo de hacerle frente por dicha situación. Sin embargo, la respuesta que obtuvo por parte de la empresaria fue una bastante incómoda, puesto que le aseguró que "no tenía la culpa" de que ella tenga un esposo "muy coqueto".

"Yo le escribí (a Melissa Klug), él ya me había confesado. Hablé con ella y me dijo 'que no tiene la culpa de que su esposo era muy coqueto'" , continuó diciendo.

La denuncia pública por agresión física y psicológica que interpuso Pamela López contra Christian Cueva ocasionó que este compartiera un extenso comunicado en el que niega, en primer lugar, ser un "abusador" de mujeres y, donde además, asegura que, si bien es consciente de que posee una personalidad complicada, todo ello se debería a un cuadro de depresión crónica que padece desde hace el 2023.

"He sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo y ahora se me acusa de abusador y no creo serlo. Sé que tengo una personalidad compleja, que va más allá de lo que se puede ver de mí y me hago y me haré responsable de mis actos", dice parte de su comunicado.