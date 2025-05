Alejandra Baigorria revela si está embarazada de Said Palao tras video de su padre: "Quiere ser abuelo"

Alejandra Baigorria rompió su silencio ante los crecientes rumores de que estaría embarazada de Said Palao, en especial tras la difusión de un video donde su padre Sergio Baigorria lanza un inesperado mensaje que alertó a sus seguidores.

Alejandra Baigorria y Said Palao son la pareja que ha sorprendido este año a sus seguidores con la boda de ensueño que tuvieron y el viaje que realizaron a Europa para su luna de miel. Es tras el fin de este recorrido y regresar a Lima, que muchos se preguntan si la 'Gringa de Gamarra' se encuentra o no en la dulce espera, incluidas sus propias familias.

A través de redes sociales, Sergio 'Cheky' Baigorria, desató las especulaciones sobre un posible embarazo de su hija 'Ale'. En el video se ve a la exchica reality ingresar a su salón de belleza donde se encontraba su padre, quien sin dudarlo le dice: "A ver la barriguita, la barriguita, uy", y, a lo cual, ella no duda en responder con humor y decirle "que será abuelo".

Este gesto desató la polémica en la farándula local, pero además, también lo hizo otro material audiovisual donde el progenitor de la Baigorria le pregunta por su barriga y al obtener una respuesta inesperada le grita: "Said no funciona", generando más incertidumbre sobre el tema.

Ante esta situación, Alejandra Baigorria decidió salir en televisión para aclarar si está esperando a su primogénito con Said Palao. La empresaria sostuvo con serenidad que no está embarazada, aunque confirmó que sí está en sus planes familiares a mediano plazo.

Respecto a lo señalado por su padre, 'Ale' agregó que comprendía que desee ya ser abuelo, pero el video solo muestra un momento divertido con él, negando tener barriguita. Seguidamente, aclaró que ser madre no es una prioridad inmediata.

"Mi papá es un niño grande y obviamente quiere ser abuelo, comienzan a molestar y dar su chongo, pero no pasa nada... todavía no... no hay barriguita. (...) Hay planes, pero todavía no. Estamos en eso. No hay barriga, me he puesto la correa para disimular", expresó ante las cámaras de un conocido programa de espectáculos.