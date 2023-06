Pedro Aquino: ¿Quién es Jessy Kate, la mujer que expuso al futbolista?

08/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la última edición del programa ''Magaly TV, La Firme'', la conductora sumó a su lista de ampays a otro futbolista de la selección peruana, tratándose esta vez de Pedro Aquino, quien habría estado enviando mensajes prohibidos a Jessy Kate.

Sin duda, el último informe de la 'Urraca' ha causado revuelo en el mundo farandulero, por lo que muchos se preguntan de dónde salió la joven y a qué se dedica. Por ello, en esta nota te contaremos acerca de ella.

¿Quién es Jessy Kate, la mujer que expuso a Pedro aquino?

Jessy es una cantante de cumbia peruana, a quien el públivo llama 'La Potra de la Cumbia' y entre sus canciones más sobresalierntes se encuentran: ''La depredador'' y ''Tengo un nuevo amor''.

Además, la fémina también ha incursionado en la conducción, pues formó parte del desaparecido programa digital ''Made in Perú'', el cual tenía como objetivo conocer y promocionar emprendimientos y lugares de entretenimiento para el público en general; sin embargo terminó en julio del 2021.

Jessy Kate en sus diferentes facetas.

¿Qué pasó entre Jessy Kate y el futbolista Pedro Aquino?

Jessy Kate hizo su aparición en el programa "Magaly TV, La Firme" donde exhibió conversaciones comprometedoras que revelaban el coqueteo de Pedro Aquino en las redes sociales, a pesar de estar casado y tener hijos. La autodenominada "Potra de la Cumbia" dejó en claro que, pese a los chats comprometedores, nunca tuvo intimidad con el jugador.

"Él habrá querido muchas cosas, pero yo no le he dado nada y creo que por eso ha estado tan insistente... Ni un piquito", contó Jessy Kate para sorpresa de Magaly Medina.

Esposa de Pedro Aquino confronta a Jessy Kate

Katherine Fernández, esposa de Pedro Aquino, se comunicó en privado a través de las redes sociales con Jessy Kate para solicitarle una explicación detallada de lo que estaba ocurriendo. Además, le recriminó que sus mensajes habían causado un gran daño a su familia.

"Hola, soy la esposa de Pedro Aquino. Quiero saber exactamente lo que está pasando y todo el daño que estás haciéndome", le reprocha la esposa del futbolista a Jessy Kate.

Por su parte, la exporrista del Sport Boys no se mantuvo en silencio y ofreció una respuesta; ¿Ya leíste bien lo que me has enviado, dónde está el daño?".

Jessy Kate exhibió en directo estos mensajes durante la emisión del programa de la presentadora de ATV. "Más bien le echo un favor porque le estoy abriendo los ojos. Qué pena por la señora, por tener que pasar por este vergüenza nacional. Si yo hubiera aceptado, hubiera sido las amante ", dijo la vocalista.

Cabe precisar que, la esposa de Pedro Aquino, no ha querido dar ningún tipo de declaración a los medios sobre la supuesta infidelidad del futbolista con Jessy Kate, cantante de cumbia ha dejado boquiabierto a más de un usuario con su reciente popularidad.