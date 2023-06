"Le tengo terror a esa familia": Ale Venturo revela tener miedo del padre de Rodrigo Cuba

Un nuevo avance en el programa de "Amor y Fuego", muestra las fuertes declaraciones y revelaciones que realizó Ale Venturo sobre su reciente ruptura con Rodrigo Cuba, afirmando que le tiene terror a la familia del futbolista del Sport Boys.

En las imágenes del avance de la entrevista que se mostrará este lunes 5 de mayo, la empresaria e influencer Ale Venturo afirma que ella siempre estuvo presente en los buenos y malos momentos de quien alguna vez fue el amor de su vida, el 'Gato' Cuba. Asimismo, dejó entrever que fue él el culpable del fin de su relación.

Las cámaras del programa de espectáculos de "Amor y Fuego", logró obtener otros comentarios de Venturo sobre qué es lo que siente ahora que ya no está con su expareja, dejando a más de uno sorprendido. Además, aseguró que él solo la utilizó para olvidarse de su antigua relación con Melissa Paredes.

Asimismo, señaló que le tiene terror a la familia de Rodrigo Cuba, en especial a su padre, Jorge Cuba, por el gran poder que tiene y debido a que presenció todas las estrategias legales que emplearon contra Melissa Paredes. "Le tengo terror a esa familia. (...) Por el papá", comentó.

En otra escena del avance compartido en las redes sociales del programa, se le escucha decir a la dueña de 'Nevera Fit', que la familia Cuba la busca enfrentar con la expareja de Rodrigo, Melissa Paredes, tras tener un repentino acercamiento cordial que tiene con ella por sus hijas.

Como se recuerda, la empresaria Ale Venturo está buscando conciliar con el futbolista Rodrigo 'gato' Cuba después de su fallida relación, según el testimonio de su abogado, Wilmer Arica. Según el letrado, la rubia no quiere entrar en batallas legales con el padre de su hija y solo está interesada en el bienestar de su pequeña.

"Hemos conversado, ella me ha pedido asesoría respecto al procedimiento de conciliación básicamente. Quiero precisar que ella no tiene ninguna intención de llevar esto a la vía judicial, no quiere iniciar ningún proceso judicial", declaró Arica.