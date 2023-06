Pedro Aquino: Jessy Kate revela que el futbolista peruano la invita a salir pese a estar casado

07/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante de música tropical Jessy Kate hizo unas impactantes revelaciones acerca del futbolista de la selección peruana, Pedro Aquino, quien no habría desaprovechado la oportunidad de invitarla a salir a pesar de estar casado.

Nunca le aceptó una salida

La popular 'Potra de la cumbia', resaltó que a pesar de las constantes propuestas del futbolista, ella nunca aceptó sus invitaciones, debido a que no sale con hombres casados.

A su vez, la cumbiambera no dudó en contar que le dejó las 'cosas claras' al futbolista, pues solo lo ve como un amigo más; sin embargo, fue en ese preciso momento, cuando era entrevistada por el diario Trome, que el futbolista le volvió a escribir.

"Estoy 100% trabajando con mi orquesta musical. El amor ha quedado de lado, estoy enfocada en mi carrera como artista, he hecho un paréntesis en el amor, no descarto nada, pero sigo soltera y 'suelta en plaza'. El 19 de junio me voy de gira a Europa, me voy al 'Festival de la música en París' y eso me pone muy feliz", comentó Jessy Kate a un medio local Trome.

Tiene muchos amigos futbolistas

La cantante fue consultada sobre su amistad con diversos futbolistas peruanos, quienes la habría contactado a través de las redes sociales.

''Jessy Kate, nos ha llegado los rumores de que más de un futbolista te habría contactado por redes sociales... ¿Es cierto?'' preguntó el medio, recibiendo como respuesta ''Tengo muchos amigos futbolistas por el tema de 'Sport Boys', por Brasil 2019. Me escriben, me saludan, me comentan, uno que otro pillín me invita a salir, pero no tengo nada que ocultar''.

También reveló que Pedro Aquino es solo su amigo y lo respeta mucho, pues el está actualmente casado y no acostumbra a salir con hombres que se encuentren en esa situación.

''Pedrito es un buen amigo, hemos hablado en algún momento, de vez en cuando me saluda para felicitarme, pero yo lo respeto mucho porque es un hombre casado y yo no soy ninguna Jossmery (Toledo). Yo no me meto con hombres casados, en algún momento ha habido alguna invitación, pero no se ha podido por temas de trabajo'', respondió.

Cabe precisar que, Jessy Kate se encuentra soltera y enfocada en sus proyectos con la música; sin embargo, no es ajena de recibir invitaciones por parte de futbolistas como Pedro Aquieno, quien a pesar de estar casado no dudó en proponerle una salida a la cantante.