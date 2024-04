Periodista argentino DESTRUYE a conductoras de 'América Hoy': "Son unas falsas, mejor me voy con Magaly"

La mañana de hoy, un grupo de conductores de televisión argentina, del programa LAM, criticaron duramente a los presentadores de 'América hoy', tildándolos de falsos y aprovecharse de su contenido para rebotarlo en Perú, Además también dijeron que prefieren a Magaly.

Los panelistas de LAM invitaron al periodista argentino Pepe Ochoa para enfrentar a los conductores de 'América Hoy' y no tuvo reparos en criticar duramente a Ethel Pozo y compañía.

Es así como el comunicador de espectáculos tildó a la hija de Gisela Valcárcel y la popular 'Retoquitos' de falsas tras estar en desacuerdo con la pelea que tuvo con doña Martha Valcárcel.

En declaraciones exclusivas para la televisión argentina, el periodista gaucho indicó que Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Edson Dávila, más conocido como Giselo, son falsos, ya que por interno piden información a LAM, pero después despotrican contra ellos.

"Son falsos, son un programa que son falsos, porque usan a LAM para tener rebote. (...) A mí lo que me parece que si me piden información y después salen en un programa a hablar de mi y mis opiniones a matarnos, me parece una falta", dijo el extranjero. Además, les pidió a los conductores del magazine matutino no hacerse pasar por personas buenas cuando no lo son.