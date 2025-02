Piero Quispe se luce con tierno regalo para Cielo Berrios en San Valentín: "Te amo"

El futbolista de la selección peruana, Piero Quispe, no fue ajeno a las celebraciones por el Día de San Valentín y sorprendió a su pareja, Cielo Berrios, con un romántico gesto que compartió en redes sociales. La madre de su bebé, Alaia, mostró el detalle que recibió del jugador de Pumas, demostrando que su relación marcha mejor que nunca.

Piero Quispe y Cielo Berrios llevan juntos un par de años y han construido una familia en México, donde el futbolista brilla en la primera división con Pumas. Cielo Berrios dejó todo en Perú para acompañarlo en esta nueva etapa de su carrera y, el año pasado, sorprendieron a todos con el anuncio del nacimiento de su hija Alaia.

En medio de su exitosa carrera futbolística, Piero Quispe no descuida su lado personal y decidió celebrar el Día de San Valentín con un gesto especial para su pareja.

A través de Instagram, Cielo Berrios compartió el romántico detalle que recibió: un elegante arreglo de rosas rojas en una caja de madera, acompañado de globos con la frase " Te amo ". La joven etiquetó al seleccionado nacional, mostrando su felicidad.

Piero Quispe compartió algunas anécdotas de su vida en el programa 'La fe del Cuto', donde reveló que estuvo a punto de pedirle matrimonio a Cielo Berrios durante un viaje a Francia.

Sin embargo, un imprevisto con la iluminación de la Torre Eiffel arruinó el momento: "Le iba a pedir la mano, pero se apagó la luz. Era la medianoche y se fueron las luces en la Torre Eiffel y ya nos quedamos con eso , que le iba a pedir la mano".

Asimismo, Piero Quispe aprovechó para hablar de su experiencia con Cielo Berrios saliendo al extranjero, destacando que lo apoya mucho en su carrera.

"Agradecido con ella, porque no es fácil a nuestra temprana edad salir al extranjero, dejar todo, ella dejó todo por ir a apoyarme. Yo siempre se lo he dicho: estoy muy agradecido con su familia, con sus padres, porque me dieron la oportunidad de haberme ido con ella", añadió..