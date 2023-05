¿Pique le enviaba fotos a modelo mientras estaba con Shakira?

17/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La vida del exfutbolista Gerard Piqué, tras el descubrimiento de su infidelidad a Shakira con la joven Clara Chía, ha entrado en una constante polémica con respecto a su situación amorosa y ahora una modelo volvió a poner al empresario en el ojo de la tormenta.

"Él me buscó"

Muchos rumores señalaban que, el dueño de la empresa Kosmos, habría engañado en múltiples ocasiones a la cantante colombiana con otras mujeres.

Es por eso, que una de las supuestas pretendidas por Piqué, declaró para un medio internacional, contando inéditos detalles de lo que vivió con el exfutbolista del Barcelona.

Se trata de la modelo brasileña Susy Cortez, mejor conocida como Miss Bum Bum, expuso de los pies a la cabeza al campeón del mundo, indicando que él le mandaba mensajes subidos de tono cuando vivía con la nacida en Barranquilla.

"Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número de teléfono y me mandó un mensaje. De regreso a Brasil me mandó un mensaje directo a mi Instagram, preguntándome cuándo volvería a Europa y preguntándome cuánto medía mi trasero", señaló.

Tuvo que bloquearlo

La influencer indicó que, al inicio de sus comunicaciones con Gerard Piqué, lo tuvo que bloquear de WhatsApp, sin embargo, el defensa se las ingeniaba para escribirle a su Instagram con mensajes directos donde le enviaba fotos íntimas.

"Me enviaba desnud**, pero yo no los abría. Incluso me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto para su esposa y su familia [...] Nunca me dijo nada sobre Shakira, sólo le interesaba yo", declaró.

Respeto a Shakira

En otra parte de la entrevista, Cortez expresó que nunca cayó en el juego del exfutbolista y que se mantuvo todo este tiempo en silencio por el respeto que le tiene a Shakira y esperó hasta el fin de la relación para recién poder revelarlo.

"Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora voy a contar todo lo que sé y que me pasó a mí. Me enviaba desnudos, pero yo no los abría. Incluso, me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto. Shakira no se merecía eso", detalló.

Nunca le escribieron

La modelo también revelo que solo hubieron dos futbolistas del FC Barcelona nunca le enviaron mensajes privados: Lionel Messi y el brasileño Coutinho.

"Fue él Piqué quien me mandó mensajes directos. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus mujeres", comentó Cortez.

Es en esta entrevista, que la modelo brasileña reveló que el futbolista Gerard Piqué le enviaba fotos subidas de tono, cuando aún mantenía su relación con Shakira.