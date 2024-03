Magaly destruye a Pamela López por perdonar a Cueva: "¿Tanto significa para ella el bolsillo de un futbolista?"

Magaly Medina no soportó ver las imágenes de Christian Cueva y Pamela López recién llegados a Perú, desde Europa. En medio de rumores de una posible reconciliación entre el futbolista y su aún esposa, la conductora de espectáculos fue muy firme al criticar a Pamela López.

Cómo se recuerda, hace aproximadamente tres semanas Pamela López puso fin a su matrimonio con el popular 'Aladino' después de revelarse que tuvo un romance clandestino con Pamela Franco en el 2018 y 2019.

En la más reciente emisión de su programa, Magaly Medina no pudo evitar referirse a las imágenes que presentó un conocido programa de espectáculos sobre la llegada de Pamela López y Christian Cueva a Lima.

"Aparentemente habrían estado juntos. Yo he visto las imágenes de los diarios, y a él se le ve bien, pero a ella no está muy clara la imagen (...) Pero, si están juntos o no están juntos, nos vamos a enterar, lo vamos a saber.", indicó Magaly en un inicio.