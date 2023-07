'El Gran Chef Famosos, el Repechaje': Conoce a los participantes que podrían regresar a la competencia

El programa de competencia culinaria 'El Gran Chef Famosos' comienza hoy su etapa de reintegración llamada 'El Repechaje', donde 3 de los 6 participantes eliminados podrán regresar al reality.

Sin duda, 'El Gran Chef Famosos' se ha vuelto uno de los programas más sintonizados de la televisión peruana, y cada etapa de eliminación generaba mucha tristeza en todos los fanáticos que se encariñaron con los participantes.

Por ello, el reality decidió darle una segunda oportunidad a todos los famosos que fueron retirados de la competencia, debido a que en su debido momento no convencieron a los miembros del jurado con sus sazones.

Hoy 20 de julio a las 8 p.m. 6 participantes retornaran a la cocina de Latina para darlo todo por retornar a dicho programa. Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías serán los encargados de elegir a los famosos que volverán al reality culinario. Ellos deberán evaluar los platos de cada uno de los participantes y escoger los mejores de la noche.

Los artistas que lucharán por volver a la cocina de 'El Gran Chef Famosos' son: Jesús Neyra, Jimmy Santy, Junior Silva, Mauricio Mesones, Antonio Pavón y Natalia Salas.

En la última edición de 'El Gran Chef Famosos' fue la temida noche de eliminación. Natalia Salas, Mr. Peet y Mónica Torres debían demostrar sus mejores dotes culinarios para salvarse de ser retirados de la competencia.

Para el segundo platillo de la noche, los participantes tuvieron la difícil tarea de, nuevamente, incursionar en el variado mundo de las proteínas, por ello, el siguiente reto fue preparar Ravioles de pichón.

Luego de que Masías, Rosinnelli y Bocchio prueben los 3 platillos, llegaron a la conclusión de quién debía ser la sexta persona en ser eliminada de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos'. El jurado decidió salvar a Mónica Torres en primera instancia, quedando Arévalo y Salas en el limbo. Finalmente, Javier indicó que Natalia era la sexta persona eliminada de la competencia.

"Ay que pena chicos. De verdad no me quería ir, siento que siento que he hecho lo mejor que he podido. Estoy bien contenta de haber estado aquí de haberlos conocido y de demostrarme que se puede, y quiero que sepan en sus casa que después de cualquier mala noticia, si se puede", dijo la actriz.