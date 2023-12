¡Purito amor! Piero Quispe recibe un mensaje alentador de su novia tras unirse a Pumas

El futbol peruano celebra un nuevo hito con el anuncio de Piero Quispe como el flamante refuerzo de los Pumas UNAM en México. Después de intensas semanas de negociaciones entre el futbolista de la Selección Peruana y el club Universitario de Deportes, se ha sellado su traspaso al equipo azul y oro que competirá en la Liga MX en el año 2024. Sin embargo, tras esta noticia, su novia, Cielo Berrios, aprovechó para dedicarle un tierno mensaje.

El 25 de diciembre, Piero Quispe aterrizó en suelo azteca para formalizar su incorporación a los Pumas. No lo hizo solo; su novia, Cielo Berrios, fue su compañera de viaje.

Ante el anuncio público del fichaje, Cielo Berrios no escatimó en muestras de cariño, dedicándole un tierno mensaje en redes sociales: " Eres el mejor. Te amo ". Una expresión de apoyo que el futbolista respondió con un simple pero sincero " Te amo más ".

Las primeras declaraciones de Piero Quispe en suelo mexicano reflejan confianza y compromiso. Ante los medios aztecas, el talentoso volante expresó su determinación de ganarse a la exigente hinchada de los Pumas.

"Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada. Eso se gana con trabajo. No por venir de Perú me van a querer. Me van a tener que ver jugar. Voy a dar todo de mí en cada entrenamiento con mucho sacrificio y fe", indicó para medios aztecas.