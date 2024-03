¡Se vuelven a ver! Flavia Laos y Emilio Jaime coincidieron en 'El Gran Chef Famosos': Así reaccionaron

Flavia Laos y Emilio Jaime son los nuevos jales de la próxima temporada de 'El Gran chef Famosos', por ello, luego d emucho tiempo, ambos se volvieron a ver las caras en el conferencia del prensa del programa, donde fueron presentados oficialmente.

Como se recuerda, ellos mantuvieron una relación cuando recién se iniciaban en el mundo de la televisión. En ese entonces, la rubia era actriz de una serie de TV y él, integrante de un reality.

Al ser consultada sobre su participación en la nueva temporada de 'El Gran Chef Famosos', Flavia Laos reveló que no tiene mucha habilidad en la cocina, pero prometió que dará lo mejor de sí para avanzar en la competencia.

"Tengo muchos nervios porque yo no cocino, pido delivery. Prometo dar mi cien por ciento, no me gusta perder, pero pido a los jueces que tengan el estómago duro", comentó Flavia Laos para Trome.