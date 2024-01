Karla Tarazona sufre al contar que Leonard León no se comunica con sus hijos: "No le nace"

18/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karla Tarazona volvió a encender la polémica al revelar que su expareja y padre de sus hijos, Leonard León, no se comunica con ellos desde hace mucho tiempo. La conductora de televisión afirmó que el cumbiambero tiene un proceso pendiente con ella y no se puede acerca, pero eso no justifica el hecho que haya dejado en el olvido a los hijos que tienen juntos.

En entrevista para un conocido medio local, la conductora de 'Préndete' reafirmó que sigue en un proceso judicial con el cantante. "Seguimos en un proceso y considero que será hasta que ambos cumplan 18 años, mi responsabilidad es luchar por sus derechos", afirmó.

Karla no prohíbe que sus hijos vean a su papá

La también empresaria explicó que no se ha tomado el tiempo de contarle la situación a sus pequeños pues en internet pueden encontrar toda la información sobre el caso. Asimismo, dijo que ella solo está exigiendo los derechos que les corresponden a sus hijos.

"Existe el Google y YouTube y ellos grandes, sobre todo el mayor, han podido ver lo que ha sucedido en el transcurso. Ellos toman sus decisiones. Si ellos me piden ver y buscar, tienen todo el derecho. Los derechos que yo exijo, como un proceso de alimentos o un permiso para un viaje, no tiene nada que ver con el derecho de ellos de ir a visitar a su papá", sostuvo en 'Café con Chevez'.

Finalmente, reveló que sus hijos no le han planteado la idea de tener un acercamiento con su padre, pero ella seguirá en pie de lucha para que Leonard cumpla como padre ya que no se comunica con sus retoños hace mucho tiempo.

"Cero comunicación, sin prohibiciones. Los procesos que tenemos son conmigo, él no se puede acercar a mí, no a los niños. Tampoco se puede obligar a una persona a hacer algo que no les nace o esperar a que la jueza te diga 'haz esto'. Esto no es un tema mío, no me hago responsable", concluyó.

De esta forma Karla Tarazona rompe su silencio una vez más y esta vez arremetió duramente contra su exesposo Leonard León, a quien acusó de ser un padre ausente, ya que no visita a sus hijos desde hace mucho tiempo, pese a que tienen varias batallas legales por el tema.