Reimond Manco revela detalles inéditos de su paso por 'Habacilar': "Fue chévere, pero muy sacrificado"

El futbolista peruano, Reimond Manco, ahora en la mira como refuerzo del FC Persas en la Kings League Américas, rememora sus días de incursión en la televisión peruana al participar en el segmento 'Amigos y Rivales' del extinto programa de entretenimiento 'Habacilar' en 2011, donde intentó demostrar sus habilidades para el baile.

En una reciente entrevista en el podcast 'SomosNDG', Manco compartió la anécdota de cómo se unió a la competencia de baile. En aquel entonces, tras dejar de jugar para el Atlante de México, el productor peruano Peter Fajardo le extendió la invitación.

"Me dijo: 'oye, para que vengas a Habacilar para que le metas unos pasos de baile'. Y yo que tengo dos pies izquierdos, dije 'vamos a echarle'. Lo disfruté", reveló el deportista.

Sin embargo, su participación estuvo condicionada. El popular "tócame que soy realidad" negoció con Fajardo asegurándose de que su tiempo en el programa no afectara su oportunidad de ser contratado por un club.

"Le dije a Peter que iba a participar hasta que vuelva a jugar porque estaba todo el tema de la controversia, para que me den mi pase en México", explicó.

A pesar de su incursión en el mundo del entretenimiento, Manco se define a sí mismo como un futbolista que solo "iba, ensayaba y bailaba" en 'Habacilar'. Aunque disfrutó de la experiencia, también reflexionó sobre la demanda del mundo del espectáculo.

"Hay gente que vive de eso realmente y se la pasa horas de horas en un set de televisión grabando cosas. No quise involucrarme a fondo, pero lo disfruté".

El futbolista peruano también compartió sus impresiones sobre los compañeros famosos en la competencia. Sorprendentemente, destacó la humildad de Delly Madrid y la destreza de Brenda Carvalho en el baile.

"Hice bonitas amistades, me quedo con eso [...] Gracias a Dios no me tocó una persona que diga (que fue) terrible, todos fueron chéveres", resaltó el exjugador de Alianza Lima.