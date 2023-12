¡Renovada! La Uchulú deslumbra con nueva figura tras cirugía y revela lo que vivió en el quirófano

24/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En un regreso triunfal a la televisión, la carismática actriz cómica 'La Uchulú', ha sorprendido a sus seguidores con una nueva y espectacular figura después de someterse a dos cirugías estéticas que marcaban un anhelado deseo de transformación personal.

Su testimonio

La Uchulú, quien decidió ausentarse temporalmente para llevar a cabo estos procedimientos, hizo su regreso histórico en "El Reventonazo de la Chola", donde compartió detalles íntimos de su experiencia quirúrgica.

Como se recuerda, La actriz cómica subió en sus historias de Instagram fotografías del viaje que realizó a la selva peruana, Pucallpa, para encontrarse con sus amigos antes de subir a su avión rumbo a Lima y así poder realizarse una rinoplastía e implantes mamarios.

Con una inversión de poco más de 20 mil soles, la actriz reveló que estos "arreglitos" no solo han contribuido a elevar su autoestima, sino que también representan un paso significativo en su proceso de transición.

Ernesto Pimentel, conductor del programa, recibió a La Uchulú entre aplausos y expresiones de sorpresa ante su transformación. La actriz, visiblemente emocionada, compartió:

"Esta es mi primera vez apareciendo ya con todo lo que me he hecho con mi cuerpito [...] He estado pensando por mucho tiempo poder dar el siguiente paso para operarme, ya que hace dos años comencé con mi tratamiento de reemplazo hormonal", sostuvo.

Lo que vivió en el quirófano

La actriz cómica no escatimó detalles al revelar los procedimientos a los que se sometió, entre los cuales destaca su cirugía en la nariz y su evidente aumento de senos.

"Es un paso para poder sentirme más segura con mi cuerpo, me he hecho la nariz y también me he hecho los senos [...] Esta es mi primera vez que dejé que el bisturí pasara por mi cuerpo. Tuve miedo, estuve pensándolo mucho", confesó.

En un momento emotivo, la exintegrante de 'La Casa de Magaly' compartió una experiencia impactante que vivió durante la cirugía: "Durante me operaban, yo me desperté y sentía que ponían las prótesis. Cuando ya terminaron, me toqué y me puse a llorar."

Estas revelaciones no solo han generado un gran impacto en el público, sino que también han suscitado admiración por la valentía y honestidad de la artista al compartir su viaje de transformación.

La Uchulú, con su regreso estelar y su nueva apariencia, se convierte en el centro de atención en el mundo del espectáculo, demostrando que la búsqueda de la autenticidad y la autoaceptación sigue siendo una narrativa poderosa en la industria del entretenimiento.