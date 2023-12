Uchulú sorprende con nueva imagen tras dos cirugías antes de Navidad: "Me siento como una Kardashian"

Uchulú vuelve a causar revuelo en la farándula nacional y entre sus seguidores al compartir en sus redes sociales los momentos previos a sus dos cirugías estéticas para tener una nueva apariencia física con cuál celebrar Navidad al lado de sus seres más queridos.

La actriz cómica subió en sus historias de Instagram fotografías del viaje que realizó a la selva peruana, Pucallpa, para encontrarse con sus amigos antes de subir a su avión rumbo a Lima y así poder realizarse una rinoplastía e implantes mamarios. Luego, mostró cómo estuvo desde 15 horas antes de su operación, luego ocho horas y posteriormente cómo salió de la cirugía.

En un siguiente post, Uchulú señaló que con su nueva imagen se siente "una Kardashian", mientras estaba postrada en la camilla de la clínica donde fue operada, y tenía varios arreglos florales.

Hace unos meses, la Uchulú ganó un jugoso premio en 'La casa de Magaly'. Este consistía en un pasaje doble a Cancún, sin embargo, después que la influencer no ha hecho efectivo el viaje, muchos se preguntaron en motivo. Ante esto, ella decidió revelar la razón por la cual aún no usa los boletos de avión.

La creadora de contenido para redes sociales brindó una entrevista para un medio local y fue consultada sobre el motivo por el que aún no había empacado sus maletas. Según dijo, debe hacer algunas coordinaciones.

"Todavía no he viajado. Es válido hasta marzo del próximo año. Lo que pasa es que para cobrar el premio se debe hacer con un mes de anticipación", dijo en un inicio.

Además, entre otras de las sorpresas que dio en una anterior entrevista, estaba el que salió con un hombre casado y con una familia, pero ella no tenía conocimiento de ello hasta que terminaron su relación.

"No, no estoy enamorada. Enamorada de la vida y del dinero. Tuve una relación de un año y medio, que lo terminé hace tres meses porque no dio para más. Él tenía su mujer y su hijo, no es broma, él supuestamente había terminado con su mujer. Me había mentido", explicó.