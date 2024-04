¿Renunció a Magaly TV? Priscila Mateo revela que está yendo a terapia tras ampay con Julián Zucchi

02/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reportera de 'Magali TV, la firme', Priscila Mateo, anunció mediante redes sociales que ha empezado a recibir terapia psicológica atrás el ampay qué protagonizó con Julián Zucchi. En medio de eso, se presume que la reportera habría abandonado su trabajo en ATV.

Recordemos que hace unas semanas, Mateo se vio envuelta en polémica al ser captada besando apasionadamente al actor argentino. Luego de ello, Yiddá Eslava reveló que Julián le fue infiel durante su relación y ese fue uno de los motivos por los que decidieron terminar definitivamente; todo sucedía mientras él salía con Priscila.

Priscila Mateo inicia terapia psicológica

Por medio de sus redes sociales, la comunicadora compartió un reflexivo mensaje y en una siguiente publicación dijo que estaba emocionada para haber vuelto a terapia, dejando a través el mito que puede ser autosuficiente irregular sus emisiones sin ayuda de un especialista

"Sorry, es que estoy emocionada con la terapia. Siempre me ha gustado que la gente cuide de esa salud mental pero pensaba que yo era autosuficiente así que no tenía esa necesidad, creía que leyendo o teniendo siempre la actitud positiva podía resolver unos temas, pero me di cuenta que no", escribió.

"Además, un periodista siempre es curioso y lo que más amo en esta vida es aprender cosas nuevas, me motivan. Por eso me animé a ir con una psicóloga conductivo conductual y ha sido la mejor decisión que ha tomado", agregó.

Julián Zucchi luce su amor con Priscila

El actor argentino utilizó sus redes sociales para demostrar que lo que tiene con la reportera de Magaly Medina va enserio. Y es que en la foto publicada se puede ver la mano de ambos entrelazada.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de dicha imagen fue que él posa su mano sobre las piernas de la periodista, evidenciando que entre ellos existe una gran confianza que ni los comentarios negativos pudieron debilitar.

Recordemos que hace unas semanas Julián contó que él invitó a salir a la mujer de prensa debido a que le pareció alguien bastante inteligente. Asimismo, dejó en claro que siempre estuvo consciente de lo que podía pasar, es decir, ser ampayados por las cámaras de algún programa farandulero; sin embargo, no siente haber hecho malo porque es una persona soltera.

Es así que, La periodista Priscila Mateo anunció que se siente más aliviada después de retomar terapia psicológica luego de ser foco de la noticia por su relación con Julián Zucchi.