¡Fuerte! Julián Zucchi demandaría a Yiddá Eslava: "Se arreglará con la justicia"

Luego del escándalo que protagonizó tras ser captado con Priscila Mateo, Julián Zucchi sorprendió a todos al mencionar que podría denunciar a quienes lo difamaron, como por ejemplo, a Yiddá Eslava, quien lo acusó de serle infiel.

Ante toda esta polémica, el actor argentino perdió muchos contrato y regresó a su país natal en busca de nuevos proyectos. Desde ahí, se enlazó con 'América Hoy' para la situación en la que se encuentra actualmente.

Durante su conversación con 'América Hoy', Julián Zucchi lamentó haber perdido varios contratos a causa del escándalo que protagonizó al ser ampayado con Priscila Mateo, reportera de Magaly Medina.