¿Rodrigo 'Gato' Cuba y Ale Venturo se separan? Magaly Medina asegura que ya no viven juntos

Rodrigo 'Gato' Cuba ya no está viviendo con Ale Venturo. Según lo revelado por la conductora Magaly Medina, el jugador de fútbol del Sport Boys decidió trasladarse a la residencia de su madre en medio de los rumores de su separación con la empresaria.

Magaly asegura que el 'Gato' y Ale ya no viven juntos

La conductora de espectáculos, Magaly Medina, afirmó en su programa que algunas fuentes confiables le informaron que Rodrigo 'Gato' Cuba habría abandonado la residencia donde vivía con Ale Venturo y ahora se estaría alojando en casa de su madre.

"Nuestras averiguaciones nos han dicho que Rodrigo Cuba se ha ido de la casa que compartía con Ale Venturo y está quedándose en la casa de su mamá", reveló Magaly Medina en la reciente edición de su programa.

"Con razón anda junto con su mamá. Esto nos han dicho nuestras fuentes bien informadas", añadió la 'Urraca'.

Es importante destacar que un reportero de Magaly intentó contactar a Rodrigo Cuba, pero él se negó a hacer declaraciones. Mientras se encontraba en público con su madre, el futbolista evitó hacer comentarios sobre su romance.

En relación a esto, la presentadora de espectáculos sugirió la posibilidad de que el futbolista haya realizado alguna acción que pudo haber contribuido a su supuesta separación.

Ale Venturo elimina sus fotos junto a Rodrigo Cuba

La repentina desaparición de las fotografías en las redes sociales de Ale Venturo junto a Rodrigo 'Gato' Cuba causó gran sorpresa. Esto resulta sorprendente, dado que en los últimos meses se les veía muy felices y proyectaban una imagen de pareja estable.

No obstante, Ale Venturo no ha hecho ningún comentario al respecto, y no se sabe si esta acción está relacionada con alguna crisis en su relación con el exesposo de Melissa Paredes.

La radical decisión que tomó el 'Gato' Cuba

Sin embargo, eso no es todo, ya que algunos usuarios notaron un cambio en la última publicación del futbolista del Sport Boys en su cuenta de Instagram, relacionada con el Día de la Madre. Estas señales sugieren que posiblemente ambos no estén atravesando un buen momento en su relación sentimental.

A pesar de lo que se muestra en las redes sociales, ni Rodrigo Cuba ni Ale Venturo han emitido ningún comunicado sobre el tema, por lo que aún no se sabe si lo harán para confirmar o desmentir los rumores sobre el estado de su relación.