Anthony Aranda se pronuncia tras amenazas de su exjefe Dennis Montejo: "No me siento aludido"

10/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Anthony Aranda está nuevamente en el ojo de al tormenta, esto después que su ex jefe Dennis Montejo, saliera a lanzar amenazas en redes sociales contra el prometido de Melissa Paredes. Ante esto, el bailarín ha decidido pronunciarse y dejar en claro su posición respecto al tema.

Como se recuerda, el viernes pasado, Dennis utilizó su cuenta de Instagram para lanzar una historia donde colocó frases como "Recuerda que yo fui bueno contigo, pero tú pagas mal a las personas" y "No te conviene que la gente ni tu pareja se entere", las cuales hicieron pensar que eran para el 'Activador'.

Esto sucedió después que Anthony abriera su escuela de baile junto a Melissa Paredes, con quien se comprometió hace unos meses en su viaje a Disney.

¿Qué respondió Anthony Aranda?

El programa conducido por Gigi Mitre y Rodrigo Gonzáles, "Amor y fuego", abordó a Anthony para ser consultado sobre las acusaciones de su exjefe y este respondió de forma que desvió la pregunta.

"¿Dice mi nombre? No sé si es una indirecta o no, yo la verdad no me siento aludido, no se asemeja nada a la realidad", empezó diciendo Anthony a las cámaras del programa de espectáculos.

Por otro lado, dejó entrever que su salida de la escuela de baile que dirige Dennis Montejo no fue la mejor y que si hubo algún problema, quedó en el pasado.

"Yo me fui de allí un mes y medio antes, le anuncié que iba a hacer mi propia escuela, quizá se está refiriendo a otra persona, no lo sé. Si en algún momento hubo un desacuerdo durante el trabajo es en interno y fresh, yo no me siento aludido por el tema", concluyó.

Las acusaciones contra Anthony Aranda

Según un comunicado que Dennis Montejo publicó en sus redes sociales, más específicamente en su cuenta de Instagram, dijo que no piensa soportar más mentiras y que es falso que el Anthony haya renunciado a su trabajo, sino que fue despedido.

"No te fuiste. Yo te saqué antes de que hagas lo que estás haciendo. Creo que no debes jugar con fuego. Me conoces, sabes que yo no aguanto las mentiras. Pero si te vas a poner a mentir ya no seguiré en silencio como he estado hasta ahora", se lee en la primera parte del comunicado.

Finalmente, el exjefe del prometido de Melissa Paredes le lanzó una fuerte advertencia que dejó sorprendidos a sus seguidores.

"Te retiré de mi empresa y tú sabes porque. Eso debe quedar entre tú y yo, no te conviene que la gente se entere ni tu pareja", concluyó.

Es así que, después que Dennis Montejo amenazara públicamente a Anthony Aranda; el bailarín no dudó en salir a dar la cara y aclaró que posiblemente no iban hacia él.