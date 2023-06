Luciana Fuster luego de ganar el Miss Grand 2023: "Represento al país entero"

La influencer nacional, Luciana Fuster, se presentó en el programa televisivo "Mande quien mande", donde mostró su emoción después de coronarse en el Miss Grand Perú y aseguró que lleva la responsabilidad de representar al Perú ante el mundo.

"Como lo dije el otro día: internacionalmente ya no me llamo Luciana Fuster, ahora me llamo Perú, entonces represento al país entero", declaró.