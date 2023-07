Néstor Villanueva es acusado de atropellar a joven y desentenderse de su recuperación

El cantante de cumbia Néstor Villanueva está nuevamente en el ojo de la tormenta, esto después que una joven lo denuncie públicamente en un programa de TV, por presuntamente haberla atropellado el pasado 27 de mayo y ahora no se quiere hacer cargo de su recuperación, más aún porque ella no puede trabajar.

La víctima, identificada como Vanessa Mejía, acudió al programa "Amor y fuego" para hacer una denuncia pública, ya que según sus propias palabras, el cantante de cumbia siempre quiso deslindarse de la responsabilidad del atropello.

"Néstor Eladio Villanueva me atropello, en el momento quería darme solo 50 soles y me dijo señora estoy apurado, pero yo me subí en su camioneta con todo el dolor y no me bajé hasta que llegaron los bomberos la policía y el serenazgo", narró Vanessa en un inicio.