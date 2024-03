Ruby Palomino revela que sufrió su derrota en Viña del Mar: "Mi ego se vio afectado, lloré"

17/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ruby Palomino vuelve a sorprender tras dar a conocer su opinión sobre la calificación que recibió durante su participación en Viña del Mar y no lograr conseguir la ansiada 'Gaviota de Plata', a pesar de su esfuerzo y dejar todo su talento en el escenario al interpretar su tema 'Canción para un planeta triste'.

¿Lidió con la derrota?

La cantante peruana recordó la emoción que sintió al enfrentarse al 'monstruo' de la Quinta Vergara, asegurando que a pesar de lidiar con la frustración y la derrota no se encuentra arrepentida de nada, ya que siempre "lo dio todo" hasta el punto de ganarse el respeto y la ovación del público presente.

La cantante huancaína dio a conocer que tuvo una preparación previa a su participación en el evento más importante dentro de la industria musical en Latinoamérica y que por ello, no existió improvisaciones en las dos noches de gala.

"La tonalidad en la que yo canto es bastante difícil. Yo la grabé parada, sin pensar que mi canción iba a entrar a un festival tan importante. Tampoco me imaginé que la iba a cantar bailando", contó a un medio local.

Asimismo, señaló que acudió con un psicoterapeuta para que le permita conocer algunos secretos y tips en caso al público no le guste su interpretación y empiecen a criticarla en ese momento.

¿En contra del jurado?

La joven artista también confesó que lamentaba que entre el jurado del festival chileno no estuviera una persona con conocimientos en la música andina que sepa apreciar ese género y calificar adecuadamente su performance.

"Que no hubiera, dentro del jurado, uno o dos folcloristas. Porque para entender la esencia de un pueblo, tienes que saber de qué va el artista y el pueblo. Para alguien que no esté tan afianzado con nuestra cultura, un guapeo del huaino le va a parecer una tontería", reveló Palomino.

Además, señaló que "sufrió con su derrota" y se sintió mal con el puntaje que obtuvo en ambas galas hasta el punto de romper a llorar detrás de cámara, ya que no logró cumplir de llevar el premio al Perú.

"Hay que abrazar la frustración porque a mí me chocó. Lo hice todo y perdí, no hay nada de qué arrepentirme. Me siento tranquila, pero mi ego se vio afectado un poco. Lloré", señaló a 'La República'.

Sus sueños no terminan

Además, Palomino reveló que a pesar de tener un mal resultado en Viña del Mar, ello no la detendrá para seguir adelante, mejorando en su carrera artística y encontrar nuevas oportunidades para poder participar en otros eventos importantes a nivel internacional dentro de la industria musical.

"Por qué no un Grammy Latino, soñar no cuesta nada, acompáñenme en este sueño. Un concurso no hace a un artista, pero es importante por la plataforma, lo vital que es mostrarse", comentó.

De esta manera, la cantante huancaína Ruby Palomino aseguró que considera que faltaron especialistas en el tema de música andina dentro del jurado de Viña del Mar y confesó que se sintió frustrada por su derrota en la Quinta Vergara tras haber dejado todo su talento en el escenario.