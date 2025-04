Said Palao revela que NO quería casarse cuando conoció a Alejandra Baigorria: "No era mi sueño"

22/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao no dudó en romper su silencio ante los cuestionamientos de su reacción a pocos días de su boda con Alejandra Baigorria. En ese marco, el chico reality confesó que no estaba en sus planes iniciales casarse para ser feliz y formar una familia.

Said Palao confiesa si quería casarse o no

En una reciente entrevista en 'Esta Noche', Alejandra Baigorria reveló detalles de su vida privada y en especial de su tan esperada boda con Said Palao. En medio de la conversación, el chico reality ingresó al set del programa y decidió responder a todas las preguntas en torno a su relación y en especial, a las críticas que recibió en redes sociales desde que anunciaron su compromiso.

La popular 'Rubia de Gamarra' no dudó en asegurar que siempre fue su sueño llegar de blanco al altar; sin embargo, Said sorprendió al contar que él no pensaba de la misma forma, por lo cual, la Chola Chabuca decidió preguntarle si "¿fue su sueño casarse?", obteniendo un no como respuesta.

El integrante del reality 'Esto es Guerra' sostuvo que incluso después de conocer a Alejandra Baigorria tenía esa idea de que para ser feliz no era necesario casarse. Sin embargo, no dudó en dejar en claro que conforme pasaron los meses de su relación con Ale todo cambió, puesto que le demostró que ella era una gran mujer.

"En un principio no era mi sueño, yo soy un poco más joven que Ale, y tenía otro ideal de tener una pareja. (...) Yo sentía que no era necesario casarse para ser feliz o formar una familia. Obviamente, conociendo a Ale, en un principio me puso las cosas claras: 'Yo quiero formar una familia'. Y le dije: 'Bueno, conozcámonos primero y, si las cosas van bien, vamos a encaminarnos a eso", indicó en un inicio.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casan el 26 de abril

Al poder conocerla mejor, Said descubrió que Alejandra era la mujer con quien quería pasar el resto de su vida y por ello, decidió pedirle la mano y llegar al altar este 26 de abril a su lado para "respetarla y amarla" como se debe. Seguidamente, se reveló que el evento se llevará a cabo en el exclusivo Fundo Casa Blanca y la misa se celebrará en la Iglesia San Pedro en el Centro de Lima.

"Dentro de la relación, conociéndola, amándola, creciendo como persona, como pareja, me di cuenta que era la persona con la que yo me quería casar y me hice parte de su sueño y se convirtió en nuestro sueño. Entonces sí, hoy día yo me caso con ella, es porque yo quiero casarme con ella", dijo Said al ser consultado si estaría siendo "obligado a casarse".

De esta manera, Said Palao señaló que en un inicio no tenía planeado casarse, pero al conocer mejor a Alejandra Baigorria cambió de parecer y le pidió matrimonio. Este 26 de abril se darán el 'sí' en el altar.