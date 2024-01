Samahara Lobatón en apuros: Influencer denunció a conocida aerolínea tras no poder viajar a Cancún

15/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La popular influencer Samahara Lobatón se encontraba emocionada planificando su viaje a Cancún, México, en colaboración con una marca internacional. Sin embargo, sus expectativas de unas vacaciones inolvidables se vieron empañadas por un desafortunado incidente en el aeropuerto con una conocida aerolínea.

¿Qué pasó?

A través de sus redes sociales, la hija de Melissa Klug compartió con sus seguidores el frustrante momento que vivió debido al presunto mal manejo de la aerolínea Sky Perú, la cual, según sus declaraciones, sobre vendió asientos, impidiéndole abordar el vuelo programado. ¿Qué sucedió exactamente?

Samahara Lobatón expone a conocida aerolínea.

En sus historias de Instagram, la exchica reality había anunciado con entusiasmo su viaje a Cancún, compartiendo imágenes de sus maletas y expresando su emoción por disfrutar de unas vacaciones en el país azteca con su hija. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado.

En un post reciente, Samahara Lobatón expuso su indignación hacia la aerolínea Sky Perú, acusándola de sobre vender los asientos y de no proporcionar una solución adecuada al problema. Acompañando sus palabras con una foto de su proceso de reclamo y el libro de reclamaciones, la influencer expresó su frustración: "¡Qué asco! No puede ser que puedan sobre vender un vuelo y no dar una solución".

Hasta el momento, Samahara Lobatón no ha revelado las medidas que tomará ante esta situación y si logrará resolver el problema para poder realizar su ansiado viaje a México a pesar de los inconvenientes con la aerolínea. Sus seguidores están a la espera de más actualizaciones sobre este inesperado obstáculo en sus planes de vacaciones

¡Muy enamorados!

Bryan Torres sorprendió recientemente a todos sus seguidores al compartir una fotografía donde presume totalmente la belleza de Samahara Lobatón.

El cantante de salsa se dejó ver bastante enamorado de la segunda engreída de Melissa Klug al presumirla en redes sociales. Y es que el líder de 'Barrio Fino' decidió compartir una imagen en la que aparece Samahara, y a la cual le agregó una breve pero tierna frase, resaltando sus dotes físicos.

"Hermosa, mi mujer", escribió el salsero en la foto de la influencer, a la que le agregó un par de coquetos emojis.

De esta manera, Samahara Lobatón y Bryan Torres están demostrando solidez en su relación, sin embargo, la influencer protagonizó un momento de tensión en las redes al denunciar a una conocida aerolínea por sobrevender boletos y retrasar su viaje a Cancún.