Samantha Batallanos confirma relación poliamorosa con influencer: "Lo tenemos clarísimo"

Samantha Batallanos vuelve a estar en centro de las portadas de la farándula local tras romper su silencio y confirmar que mantiene una relación poliamorosa con el influencer y streamer conocido como Neutro.

Tras su ruptura amorosa con el boxeador Maicelo, Samantha Batallanos volvió a captar la atención tras ser vinculada sentimentalmente con el streamer Arturo Fernández, cuyo nombre artístico es Neutro. Ambos eran vistos en coqueteos y muy cariñosos en transmisiones en vivo; sin embargo, lo que parecía ser un momento de felicidad para la modelo se tornó en un nuevo problema.

Neutro fue captado en un viaje con la expolicía Jossmery Toledo por Colombia, desencadenando una serie de rumores de una aparente infidelidad, por lo cual, Samantha decidió romper su silencio y aclarar si mantienen o no un romance con el conocido influencer.

"Me parece lindo, me gusta, no lo puedo negar pero es como una relación poliamorosa. Él puede estar con otras chicas y yo también con otros chicos, lo tenemos clarísimo", señaló Samantha Batallanos en entrevista con el programa 'Todo se Filtra'.