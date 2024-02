Samantha Batallanos realiza sesión de lencería y confiesa: "No me gustan misios, me gustan empresarios"

10/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo Samantha Batallanos vuelve a sorprender a todos en la farándula tras revelar detalles sobre su vida privada y sentimental tras terminar con su expareja Jonathan Maicelo, a quien denunció de agresión física y psicológica y causó gran polémica entre los medios.

¡Candente confesión!

La ex Miss Grand Perú brindó una entrevista al programa 'Magaly TV: La Firme' y reveló que conoció a la expareja de Xoana González, Rodrigo Valle, cuando ella ya se había separado del boxeador peruano y él también estaba soltero. Asimismo, confesó que ahora que está sola es mucho más permisiva.

"Cuando estoy soltera soy más permisiva. Una mujer que recién está conociendo, que no le debe nada a nadie, ni hace daño", revelo con una gran sonrisa, a pesar de que ha sido vinculada sentimentalmente con el fisicoculturista argentino.

Tras desfilar en distintos conjuntos de sexy lencería donde mostraba sus atributos, siguió dando candentes revelaciones, ya que el reportero le consultó a quién prefería si le daban a escoger entre un hombre maduro con dinero y un joven de bajos recursos económicos.

"Cada vez que rompo una relación, me pongo espectacular. No me gustan los jovencitos misios, me encantan los empresarios", confesó la modelo peruana.

Maicelo fue su momento humilde

En una anterior entrevista en el mismo programa, Batallanos dio a conocer su participación en 'Cachudas, pero conchudas', show de stand up comedy que aborda distintos casos de infidelidades, por lo cual la conductora Magaly Medina no desaprovechó la oportunidad de preguntarle sobre su ex amor.

"A ti no te gustan pobres", comentó la popular 'Urraca' causando la risa de la modelo peruana, quien no dudó en responderle que tenía toda la razón: "Mi momento humilde. Estaba cegada. Ahora yo no lo entiendo, le pregunto a mis amigos, ¿no me podían decir algo?".

Entre risas, comentó que ella siempre ha sabido qué hombre le conviene, pero Maicelo fue un desliz en su vida, que le causó muchos problemas.

¿Le pidió consejos a Xoana?

Como se recuerda, Samantha llenó de elogios a Rodrigo Valle, calificándolo como un hombre guapo y sexy, dejando entrever que no ha cerrado las puertas al amor.

"Hoy en día somos amigos. Se ha portado como un caballero desde que lo conocí, tiene la personalidad de un hombre transparente y leal. Lo respeto mucho (¿Te parece atractivo?) Es guapo, pero sobre todo muy sexy. Su cuerpo es de otro nivel. Me cuenta sobre la disciplina que tiene, eso es admirable y los resultados se notan", sostuvo.

A pesar de ello y ser vinculados sentimentalmente, la expareja del argentino, Xoana González, confesó que Batallanos se comunicó con ella hace un mes para pedirle algunos consejos para poder abrir una cuenta en la famosa plataforma para adultos OnlyFans.

"Ella me pidió consejos para abrir su OnlyFans, fue hace un mes que charlamos. Es muy buena onda, me cae bastante bien. Hablamos de todo y por un largo rato, fue agradable", reveló la modelo argentina.

De esta manera, Samantha Batallanos realizó algunas confesiones durante una sesión de lencería, como dejar en claro que ella se encuentra actualmente soltera y que de conocer a alguien sería un empresario, porque no le gustan para nada los "jóvenes misios".