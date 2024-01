Samantha Batallanos entierra a Maicelo y coquetea con Rodrigo Valle: "Es un hombre muy guapo y sexy"

Samantha Batallanos parece haber pasado la página del episodio de violencia que vivió con su expareja, el boxeador Jonathan Maicelo, pues en una reciente entrevista dejó entrever que estaría "dejando fluir las cosas" con Rodrigo Valle, quien fue pareja de Xoana Gonzáles hace varios años.

Como se recuerda, la ex Miss Grand Perú vivió días de terror tras denunciar que el boxeador la golpeó al interior de un taxi en San Isidro; producto de ello, ambos salieron a dar su versión de los hechos y actualmente están llevando una batalla legal debido a que ella lo demandó por violencia física y psicológica.

Pese al dilema que vivió con su expareja, Samantha Batallanos parece no haber cerrado las puertas al amor y en una entrevista que concedió a 'Trome', tuvo muchos halagos para Rodrigo Valle, quien actualmente es su entrenador personal.

Enseguida, el periodista comentó que el interés que Rodrigo tiene en Samantha es muy notorio, lo cual fue confirmado por la modelo afirmando que es un hombre muy atento, hacen planes juntos y están dejando que las cosas fluyan.

"Es muy caballero. Me recoge para llevarme a su gimnasio, me ha invitado a cenar y también al club suizo para tomar sol y pasar el día en la piscina . Siempre la pasamos muy lindo y nos divertimos. Tiene una bonita energía. Prefiero seguir en la línea de fluir. Por ahora, somos amigos y nos consideramos buenas personas", agregó.

Hace unas semanas en el programa 'Magaly TV, la firme', la modelo contó que Maicelo le hizo una escena de celos con un bartender que trabajaba en su restaurante. Sin embargo, lo peor llegaría cuando volvieron al gimnasio que él administra, pues fue allí que la agredió de forma brutal.

"Vamos al gimnasio y se puso como loco. Ahí sí fue bastante violento, me empezó a estrangular. Me empujó en la puerta como si fuese un muñeco, estaba transformado. Yo me quería ir pero él no me dejaba. Fue horrible", reveló.