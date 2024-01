Rodrigo Valle confirma 'saliditas' con Samantha Batallanos: "Estamos solteros, es buena chica"

19/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rodrigo Valle remeció la farándula nacional tras revelar que mantiene "una bonita amistad" con la modelo peruana Samantha Batallanos, y no descarta que en algún momento pueda surgir algo más entre ellos, ya que se encuentran solteros.

¿Se olvidó de Maicelo?

La expareja de Xoana González explicó que al inicio no tenía conocimiento de quién era Samantha, pero todo comenzó con un 'like' en redes sociales dando pie a darse la oportunidad de saber más de cada uno e incluso la invitó a conocer su gimnasio 'Next Level Fitnnes'.

"Nos comenzamos a dar 'likes' y de ahí nos comenzamos a escribir y la invité a mi gimnasio un día para que pruebe porque doy un servicio más personalizado, le gustó y empezó a venir", comentó el modelo argentino en una entrevista a Trome.

A pesar de la polémica relación que tuvo con el boxeador Jonathan Maicelo, Batallanos aceptó las invitaciones de Rodrigo Valle a ir a cena, a la piscina, dejando entrever que no descartan la posibilidad de tener más adelante un romance.

No descarta un romance

Además, el argentino explicó que considera a la exreina de belleza una muy buena chica con buenos valores y no tiene nada de malo salir juntos, ya que ambos se encuentran solteros y tienen una gran conexión.

"Nos estamos viendo, entrenando, salimos a comer, no hay problema, los dos estamos solteros y tranquilos. Por ahora somos amigos, más adelante no se sabe, en esta vida nunca se sabe nada (...) Es una chica con buenos valores", comentó.

Asimismo, contó que en cada una de sus salidas prefieren no tocar temas de sus exparejas y vivir el momento, especialmente para no recordar el mal momento que vivió tras la presunta agresión física que vivió Samantha Batallanos por parte de Maicelo.

" Cuando estamos juntos no tocamos temas de exparejas. Nos enfocamos en cosas nuestras, en conocernos más, no nos interesa qué pasó antes. Obviamente, me enteré de cosas por los medios, pero ya logró solucionarlo", mencionó.

"Estaba cegada de amor"

Por su parte, en una anterior entrevista, Samantha aseguró que actualmente está enfocada en sanar sus heridas interiores para tener la paz que tanto anhelaba y que ya no siente amor por Jonathan Maicelo, porque ese sentimiento murió al ver la furia con que el boxeador la golpeó aquella tarde de diciembre.

"¿Sabes cuándo muere (el amor)? Cuando vi tanto odio en su mirada hacia mí, tanto rencor, tanta oscuridad al maltratarme, ahí me saco la venda de los ojos y digo: Cómo puedo querer a alguien así o tener miedo de perderlo. Estaba cegada, ahí va la decepción y a la vez resignación que me ayudó para seguir adelante", agregó.

De esta manera, el modelo Rodrigo Valle sorprendió a todos al revelar que se encuentra saliendo como amigos con Samantha Batallanos y no descarta de darse la oportunidad de iniciar un romance con ella por la gran conexión que tienen.