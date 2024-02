Samantha Batallanos habla de su pasado con Maicelo: "Estaba en mi momento más humilde"

03/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo Samantha Batallanos vuelve a remecer la farándula nacional tras revelar que ya no quiere saber más sobre su expareja Jonathan Maicelo, a quien denunció por agresión psicológica y física, asegurando que le permitió todo porque estaba cegada de amor, pero ahora desea dejar todo en el pasado.

¡Da vuelta a la página!

Batallanos llegó hasta el set del programa de 'Magaly TV: La Firme' para hablar sobre sus próximos proyectos artísticos como 'Cachudas, pero conchudas', show de stand up comedy que aborda distintos casos de infidelidades, por lo cual la conductora Magaly Medina no desaprovechó la oportunidad de preguntarle sobre su ex amor.

"A ti no te gustan pobres", comentó la popular 'Urraca' causando la risa de la modelo peruana, quien no dudó en responderle que tenía toda la razón: "Mi momento humilde. Estaba cegada. Ahora yo no lo entiendo, le pregunto a mis amigos, ¿no me podían decir algo?".

Entre risas, comentó que ella siempre ha sabido qué hombre le conviene, pero Maicelo fue un desliz en su vida, que le causó muchos problemas.

¿Coqueteos con Rodrigo Valle?

Además, entre otras de las revelaciones que dio fue que solo tiene una buena amistad con la expareja de Xoana González, Rodrigo Valle, dueño del gimnasio 'Next Level Fitnnes', a pesar de que ha tenido comentarios picantes sobre él, previo a esa noche, hasta el punto de señalar que es todo un caballero, sexy y guapo, así como transparente y leal, a quien respeta mucho.

Además, al ser consultado sobre un posible romance, el argentino explicó que considera a la exreina de belleza una muy buena chica con buenos valores y no tiene nada de malo salir juntos, ya que ambos se encuentran solteros y tienen una gran conexión.

"Nos estamos viendo, entrenando, salimos a comer, no hay problema, los dos estamos solteros y tranquilos. Por ahora somos amigos, más adelante no se sabe, en esta vida nunca se sabe nada (...) Es una chica con buenos valores", comentó Rodrigo.

¡Soltera y con pretendientes!

Samantha también aprovechó en comentar que "tiene una larga cola de pretendientes", porque actualmente está soltera y puede hacer con su vida lo que ella crea conveniente.

"Tengo una larga cola de pretendientes, y es normal porque estoy soltera. ¿Sabes algo? Con Maicelo yo creo que tuve mi momento más humilde, estaba cegada. Ahora ya no me entiendo por qué lo hice", expresó.

De esta manera, Samantha Batallano dejó claro que Jonathan Maicelo ya es parte de su pasado y lo califica como su momento más humilde, porque no sabía qué estaba haciendo con su vida tras estar cegada de amor.