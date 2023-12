Samantha Batallanos sobre su próxima relación amorosa: "Tiene que ser millonaria"

Samantha Batallanos vuelve a estar en el ojo de la tormenta al revelar a través de sus redes sociales cuáles son los requisitos que debe cumplir el próximo amor de su vida y así lograr conquistar su corazón.

Luego del escándalo con su expareja, Jonathan Maicelo, la modelo señaló que no pierde la esperanza de volverse a enamorar, pero esta vez tiene las cosas claras y sabe cómo desea que sea el hombre que pueda estar con ella para siempre.

"Al final, lo que a mí me encantaría, si es que vuelvo a tener una relación, es que sea millonaria, pero en cariño, en amor, en cuidados, en engreimientos, palabras de amor. Yo soy demasiado romántica", comentó en un storie de su cuenta de Instagram, al tratar de responder una interrogante de sus seguidores.

La modelo siguió sorprendiendo a todos, ya que explicó que siempre necesita sentirse amada y que alguien "le recuerde y le diga lo que sienten por ella", algo que muchos lo califican como dependiente emocional.

Además, reiteró que es una mujer muy amorosa y que está dispuesta a todo por el hombre que consideraría es "el amor de su vida", y que a pesar de que tuvo malas experiencias con el boxeador Jonathan Maicelo "no cierra las puertas de su corazón".

"Creo que tengo que aceptar que yo sí necesito que me estén diciendo cosas lindas, que me estén apapachando o sea, yo sí necesito eso de mi pareja. (...) Saben, porque creo que es lo más lindo, ¿no? o sea, para eso yo me enamoro también, por eso entrego mi corazón, mi amor, mi cariño para también recibir lo mismo del otro lado, ¿no?", comentó.