Samantha Batallanos tras ataques por decir que no le gustan 'jóvenes misios': "Soy una mujer de valor"

Samantha reveló que sus declaraciones sobre qué tipos de hombre le llamarían la atención fue tergiversada, por lo cual fue el centro de constantes ataques en su contra. Por ello, la modelo no dudó en aclarar que solo espera una pareja que tenga metas en la vida.

¡Candente confesión!

La ex Miss Grand Perú brindó una entrevista al programa 'Magaly TV: La Firme' y reveló que conoció a la expareja de Xoana González, Rodrigo Valle, cuando ella ya se había separado del boxeador peruano y él también estaba soltero. Asimismo, confesó que ahora que está sola es mucho más permisiva.

"Cuando estoy soltera soy más permisiva. Una mujer que recién está conociendo, que no le debe nada a nadie, ni hace daño", revelo con una gran sonrisa, a pesar de que ha sido vinculada sentimentalmente con el fisicoculturista argentino.

Además, cuando un popular 'urraco' le consultó a quién prefería si le daban a escoger entre un hombre maduro con dinero y un joven de bajos recursos económicos, Samantha dejó impactado a más de uno con su respuesta.

"Cada vez que rompo una relación, me pongo espectacular. No me gustan los jovencitos misios, me encantan los empresarios", confesó la modelo peruana, sin saber el revuelo que provocaría en el medio del espectáculo nacional.

Busca que la valoren

La modelo peruana aseguró que no es una mujer interesada y que solo espera encontrar a la persona correcta, que sepa valorarla y que tenga muchas aspiraciones en la vida. Asimismo, confesó que no importa la edad que tenga el hombre que busque conquistar su corazón.

"Se tergiversó algo que declaré para un programa de televisión. Cuando digo que no me gustan los chibolos misios, es porque me considero una mujer de valor y como tal exijo un hombre de valor. Para mí, un chico que no quiere nada bueno para sí mismo es un hombre que no vale la pena y no creo que alguna mujer quiera eso como pareja. Además, ojito que un empresario también puede ser joven", confesó a un medio local.

Samantha también afirmó que es una mujer empoderada y emprendedora desde muy joven, que nunca le ha gustado depender de una pareja, a pesar de su pasado polémico con su expareja Jonathan Maicelo.

"Yo trabajo desde chibola, siempre he modelado, ahora estoy sacando adelante mi propia marca de lencería, además estoy con el show 'Cachudas y conchudas' con mis amigas Leysi Suárez y Roxana Molina", expresó.

¿Arrepentida de salir con Maicelo?

En una anterior entrevista, Batallanos dio a conocer que salir con el boxeador fue su momento más humilde, ya que se encontraba cegada de amor y permitía muchos maltratos por parte de su pareja.

"A ti no te gustan pobres", comentó la popular 'Urraca' causando la risa de la modelo peruana, quien no dudó en responderle que tenía toda la razón: "Mi momento humilde. Estaba cegada. Ahora yo no lo entiendo, le pregunto a mis amigos, ¿no me podían decir algo?".

Entre risas, comentó que ella siempre ha sabido qué hombre le conviene, pero Maicelo fue un desliz en su vida, que le causó muchos problemas.

De esta manera, Samantha Batallanos trató de defenderse de los ataques tras asegurar que no le gustaban los jóvenes misios, sino hombres empresarios sin importar la edad que tengan.