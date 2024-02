Samantha Batallanos lanza contundente mensaje a las 'Pamelas': "Jamás peleen por hombres"

21/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El drama de Pamela Franco, Pamela López y Christian Cueva generó mucha polémica en la farándula nacional y por ello, Samantha Batallanos se unió al tema de conversación y le recomendó ambas 'Pamelas' que nunca peleen por un hombre, esto en referencia al popular 'Aladino'.

Cómo se recuerda, hace unos días Pamela Franco confirmó que tuvo una relación extramatrimonial con Christian Cueva en el 2018 y 2019, cuando él aún mantenía una relación estable con su aún esposa Pamela López.

Incluso salieron a la luz varias pruebas del vínculo entre la cantante de cumbia y el seleccionado peruano. En ese sentido, la expareja de Jonathan Maicelo le recomendó a ambas Pamelas quedarse solteras y nunca pelear por un hombre.

"Lo que deberían hacer las Pamelas es quedarse solteras, por ahora, y empoderarse, disfrutar de la vida que tienen porque solo hay una. Tienen que tener claro que hombres es lo que más hay, jamás hay que pelear por ellos", indicó.

Samantha presenta su stand up

La ex Miss Grand Perú también contó que viene trabajando en un nuevo proyecto junto a Leysi Suárez y la influencer Roxana Molina, ya que presentarán su show 'Cachudas, pero conchudas', donde se burlarán de los sucesos que acontecieron en sus vidas.

"Iremos todos los lunes de marzo en la Estación de Barranco, se van a divertir al escuchar nuestras experiencias con los infieles", precisó

Samantha.

Samantha destruye a Maicelo

Batallanos llegó hasta el set del programa de 'Magaly TV: La Firme' para hablar sobre sus próximos proyectos artísticos como 'Cachudas, pero conchudas', show de stand up comedy que aborda distintos casos de infidelidades, por lo cual la conductora Magaly Medina no desaprovechó la oportunidad de preguntarle sobre su ex amor.

"A ti no te gustan pobres", comentó la popular 'Urraca' causando la risa de la modelo peruana, quien no dudó en responderle que tenía toda la razón: "Mi momento humilde. Estaba cegada. Ahora yo no lo entiendo, le pregunto a mis amigos, ¿no me podían decir algo?".

Entre risas, comentó que ella siempre ha sabido qué hombre le conviene, pero Maicelo fue un desliz en su vida, que le causó muchos problemas.

De esta forma, Samantha Batallanos dejó atrás su pelea con Jonathan Maicelo y le aconsejó a Pamela Franco y Pamela López que dejen atrás su relación con Christian Cueva para dedicarse a vivir plenamente.