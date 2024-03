Cristian Rivero revela que su contrato con 'Esto es Guerra' está a punto de terminar ¿Se va del programa?

28/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cristian Rivero fue una revelación al ser parte de 'Esto es Guerra', pues nadie apostaba por él y pensaban que estar en reality de competencia sería un retroceso en su carrera televisiva. Sin embargo, el conductor sorprendió al adaptarse rápidamente a este tipo de formatos y logró ganarse el cariño de todos los seguidores del programa.

Además, en reiteradas oportunidades, el presentador de TV comentó que esta oportunidad le ha servido como un peldaño más en su carrera y era uno de los objetivos que se había planteado.

Sin embargo, su contrato en 'EEG' está a punto de terminar y no sabemos si Rivero seguirá siendo parte del programa de América Televisión.

¿Le renovarán el contrato?

El conductor de TV, Cristian Rivero, aseguró que su futuro es incierto en 'Esto es Guerra'. En conversación con '+Espectáculos' detalló que su contrato terminará muy pronto y no ha sido convocado para una renovación, pese a su buen desempeño en el programa.

"La oferta de 'Esto Es Guerra' llegó el 18 de enero, y el 23 ya estaba parado (en el programa) y eso es lo que hay ahorita, qué pase más adelante no sé. Yo hasta el 30 de abril tengo con la temporada de verano, lo que venga más adelante no tengo la menor idea ", mencionó Rivero.

Cristian Rivero satisfecho en 'EEG'

Hace un tiempo, Cristian Rivero comentó como fue entrar a 'Esto es Guerra', pese a todas las críticas que recibió. El popular conductor aseguró que se siente muy cómodo en el reality y lo calificó como una gran reto personal.

" Para mí fue gran reto a nivel personal, yo decía 'es una marca que tiene 12 años, con conductores icónicos, era muy distinto a lo que yo venía haciendo , un nuevo equipo... ', habían varias cosas que me generaban ansiedad y cierto temor, pero asumí el reto. La primera semana tenía que acomodarme y ahora lo disfruto, ya entiendo la mecánica, la estructura que tiene, en qué momento me debe defender y en qué momento me debo de picar", sostuvo.

Asimismo, habló sobre su compañera de conducción Johanna San Miguel: "Johana es una pieza fundamental porque le pone la cosa picante, le mete la calentura que el programa necesita, lo conoce al derecho y al revés, y yo obviamente me apoyo en ella", resaltó.

Como se mencionó, el futuro de Cristian Rivero aún es incierto en el programa, pues su contrato está a punto de terminar y no ha sido convocado para una renovación.