Samahara Lobatón revela terribles padecimientos durante su embarazo: "Vomito hasta cuando tomo agua"

Samahara Lobatón está llevando un nuevo embarazo producto de su relación con Briyan Torres. Sin embargo, no la estaría pasando nada bien ya que acabo de confesar que tiene terribles síntomas propios de la gestación, incluso contó que no puede comer varias cosas y vomita hasta cuando toma agua.

La hija de Melissa Klug abrió una caja de preguntas en su cuenta oficial de Instagram para hablar con sus seguidoras y una de ellas le consultó directamente sobre los síntomas de su actual embarazo, en comparación con el primero.

En ese momento, Samahara reveló que ya tiene 5 meses de gestación y también sabe el sexo de su bebé, pero los primeros 4 meses no fueron del todo agradables y hasta tuvo que ser hospitalizada por los síntomas.

"Con este si me morí. Tuve hipermesis gravidica (qué vomitas hasta cuando tomas agua), así estuve cuatro meses, hasta me hospitalicé. Ya he vuelto a la vida hace unas semanas pero igual tengo náuseas, pero ya no vomito", agregó.