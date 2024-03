Magaly se pronuncia tras rumores de ruptura con su esposo Alfredo Zambrano: "No daré explicaciones"

Magaly Medina lleva una larga relación con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, y en los últimos días hubieron rumores de una posible separación. Ante esto, la conductora de espectáculos salió al frente para desmentir las suposiciones que se están difundiendo en redes sociales.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' pasó un fin de semana en Miami junto a sus amigos, disfrutando de la playa, algunos tragos y deliciosa comida. Sin embargo, a algunos usuarios en redes sociales les pareció extraño que no estuviera acompañada de su esposo.

Un usuario de X, identificado como 'Pajita' publicó que Magaly viajó a Estados Unidos debido a que estaba peleada con Alfredo Zambrano. No obstante, la 'Urraca' descartó tajantemente esa afirmación en entrevista con un diario local.

"No veo X, justamente por mi paz mental (...) No voy a responder a cualquier desconocido que cree saber sobre mi vida más que yo. No puedo dar explicaciones cada vez que tengo asuntos que atender fuera del país y donde mi esposo no puede acompañarme", declaró a Trome.

En otro momento, una usuaria le consultó a Magaly en una de su publicaciones en Instagram si estaba distanciada de su esposo, y la 'Urraca' respondió de una manera muy particular.

En entrevista con Verónica Linares, Magaly Medina informó que su hijo Gianmarco Mendoza está viviendo en el extranjero, desarrollando su carrera profesional. Para la 'Urraca', esta fue la decisión más acertada por su primogénito, pues es consciente que le afectaba ser reconocido en nuestro país como 'el hijo de Magaly'.

"Ya tiene 38 años, está fuera, no está acá. No creo que vuelva. Supongo que volverá para las Navidades. A mí me encanta que esté lejos porque sé que allá es un anónimo, no es el hijo de Magaly Medina, nadie le va a decir 'no subas esto'. Está feliz y yo estoy feliz por eso", manifestó.