¿Se la devolvieron? Pamela López es acusada de entrometerse en matrimonio de futbolista peruano

Pamela López continúa sumergida en el escándalo. Y es que, al parecer, la historia habría dado un giro inesperado debido a que la aún esposa de Christian Cueva acaba de ser acusada de entrometerse en el matrimonio de un futbolista peruano ¿De quién se trata?

Durante la más reciente edición de un conocido programa de espectáculos, el conductor se refirió a la actual polémica que envuelve a Pamela López, Christian Cueva y Pamela Franco.

Sin embargo, de manera sorpresiva, se tomó unos minutos para leer un mensaje que le había llegado a sus redes sociales, en el cual le pedían no dejar a la mujer de 'Cuevita' como una "víctima" debido a que no tenía idea de lo que ella había hecho en 2010.

"Tampoco tenemos que poner de víctima a Pamela López, no tienen ni idea de lo que ella me hizo en el año 2010", inició diciendo

Enseguida, continuó leyendo la versión de la persona que envió el recado, siendo esta nada más y nada menos que la exesposa del futbolista peruano, Joel Pinto, quien habría tenido un 'affaire' con la empresaria hace más de 10 años.

Según el recado, hasta Christian Cueva se encargó de contactarla para confirmar la supuesta infidelidad de López y Pinto que, según la fémina, si sucedió pero nunca se atrevió a contar hasta el día de hoy.

"Mientras yo era esposa del arquero Joel 'El Gato' Pinto, me hizo exactamente lo mismo que hoy se lo hace Pamela Franco. Te digo más, (Christian) Cueva contactó conmigo en su momento para que yo le contase toda la historia, pero me quedé callada, pero no me parece que la pongas de víctima cuando no es", agregó.