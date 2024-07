Christian Cueva y Pamela Franco habrían pasado la noche juntos: Estas son las PISTAS que lo confirmarían

Christian Cueva y Pamela Franco continúan acaparando las portadas de los diferentes medios de espectáculos, los cuales acaban de lanzar una tremenda 'bomba' al dejar entrever que la cantante y el futbolista habrían pasado la noche juntos ¿Será cierto?

Durante la más reciente edición de 'América Hoy', la conductora Janet Barboza deslizó la posibilidad de que Pamela Franco y Christian Cueva habrían dormido juntos, ello a pesar de que el futbolista peruano todavía mantenía una relación con la madre de sus hijos, Pamela López.

"Me indican que Pamela Franco y Christian Cueva están acorralados. Me están escribiendo en este momento y me dicen que todas las cámaras de televisión están en la puerta de la casa de Pamela Franco. Están acorralados. Están juntos", dijo la 'Rulitos' en su programa.