¿Se parece a Yahaira? Esta es la mujer que habría conquistado el corazón de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán sembró la incertidumbre entre sus numerosos seguidores en las redes sociales al realizar una intrigante publicación durante el Día de San Valentín. El famoso '10 de la calle' compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, sugiriendo que pasó la fecha completamente solo; sin embargo, evidencias recientes desmienten esta afirmación. ¿Quién será la misteriosa mujer que ha capturado su corazón? ¿Tendrá un parecido con Yahaira Plasencia?

La fotografía compartida por Jefferson Farfán en el Día de San Valentín muestra al futbolista aparentemente dormido en un restaurante, con comida y champagne frente a él. El enigmático mensaje "Mi Sansolterín" acompaña la foto, dejando a sus seguidores intrigados sobre el contexto detrás de la escena.

La pregunta clave que surge es quién capturó la fotografía. Todo apunta a una amiga cercana, cuya identidad ha generado especulaciones entre los seguidores del jugador de fútbol.

Según la cuenta de Instagram de Ric La Torre, la mujer en cuestión sería Delany López, quien también ha tenido exposición mediática en el programa de Magaly Medina. Este descubrimiento desencadenó una serie de análisis en las redes sociales, donde se señalan coincidencias reveladoras entre las historias compartidas por ambos.

Por otra parte, después de conocer la identidad de Delany López, algunos usuarios comenzaron a comparar a la joven con la cantante Yahaira Plasencia, quien tuvo una relación amorosa previa con Jefferson Farfán.

A pesar de la falta de información sobre Delany López más allá de sus perfiles en redes sociales, se ha revelado un pasado tenso con otro jugador de fútbol, Alexi Gómez.

En una entrevista para 'Magaly Tv, La Firme', Delany López denunció a Alexi Gómez por pensión de alimentos y maltrato físico y psicológico, arrojando luz sobre su historia personal.

"Hubo una oportunidad en que él estaba mareado y le llegaron fotos de una mujer. Cuando le pedí explicaciones, me arrancó el celular y me lo tiró en la cara. Me insultó y me gritó que no tenía por qué m... agarrar sus cosas", dijo para 'Magaly Tv, La Firme'.